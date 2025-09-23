Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Inklusives Fest in Friedberg: Feiern und Tanzen für Menschen mit und ohne Handicap

Friedberg

Inklusives Fest in Friedberg

Inklusion wird lebendig und offen gelebt.
Von Marion Bruells für Stadträtin und Sozialpflegerin
    • |
    • |
    • |
    Trommelspaß hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim inklusiven Fest in Friedberg.
    Trommelspaß hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim inklusiven Fest in Friedberg. Foto: Marion Brülls

    Der Friedberger Beirat für Inklusion lud zum Fest für alle ins Gehörlosenzentrum ein. Im vollbesetzten Saal feierten Menschen mit und ohne Handicap gut gelaunt Seite an Seite und kamen ins Gespräch. Das gemeinsame Trommeln mit Benjamin Mayr vom Drum Circle Augsburg begeisterte Jung und Alt und zur mitreißenden Musik von Günter Waßner wurde ausgelassen getanzt. „Das Fest hat eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und offen gelebte Inklusion sein kann“, so Marion Brülls, Sozialpflegerin und Vorsitzende des Beirats. Unterstützt wurde das Fest vom ISEK-Arbeitskreis Friedberg-West.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden