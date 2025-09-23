Inklusives Fest in Friedberg

Der Friedberger Beirat für Inklusion lud zum Fest für alle ins Gehörlosenzentrum ein. Im vollbesetzten Saal feierten Menschen mit und ohne Handicap gut gelaunt Seite an Seite und kamen ins Gespräch. Das gemeinsame Trommeln mit Benjamin Mayr vom Drum Circle Augsburg begeisterte Jung und Alt und zur mitreißenden Musik von Günter Waßner wurde ausgelassen getanzt. „Das Fest hat eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und offen gelebte Inklusion sein kann“, so Marion Brülls, Sozialpflegerin und Vorsitzende des Beirats. Unterstützt wurde das Fest vom ISEK-Arbeitskreis Friedberg-West.

