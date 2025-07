Theaterprojekt bietet inklusiven Zugang zur Kunst für Menschen mit Beeinträchtigungen

Seit mittlerweile neun Jahren gibt es im Meringer Ludwig Park eine Außenstelle der Ulrichswerkstätten Augsburg (UWA), in der 20 Beschäftigte in zwei Gruppen Montage- und Verpackungsarbeiten erledigen. In dieser Werkstätte der CAB-Behindertenhilfe sind auch Bretter, die für elf Menschen mit körperlichen, geistigen oder physischen Teilhabebeeinträchtigungen die Welt bedeuten. Denn im März 2023 kam als dritte Arbeitsgruppe eine Theaterwerkstatt dazu. Seitdem steht in den ehemaligen Werkshallen von Ludwig Leuchten auch eine Bühne.

Theater im Meringer Ludwigpark

Dort wird Theater gespielt und erstmals gibt es auch eine öffentliche Premiere. Am Sonntag, 20. Juli, ist es so weit. Das Stück heißt „In Farbe. Ein Theaterstück zwischen Traum und Wirklichkeit“. Elf Schauspielerinnen und Schauspieler geben ihr Bestes, um für die drei Aufführungen in Augsburg gerüstet zu sein. „Am Anfang war die Dunkelheit, warm und weit und still, doch in der Ferne leuchtet zart ein Hauch von Farbe“, rezitiert Marcel. „Manchmal ist im Leben alles zu viel und dann sehe ich rot“, proklamiert eine Szene später Christine. Bei der poetischen Auseinandersetzung mit den Dimensionen der Farbe gibt es Choreografien, Pantomime, Dialoge und es werden auch Szenen eingefroren. Eine ordentliche Herausforderung für alle Teilnehmenden.

Alle Texte und Szenen stammen von den Beschäftigten selbst, die sich mit Kreativität mit der faszinierenden Vielfalt der Farben auseinandergesetzt haben. Möglich ist das Theaterprojekt dank einer Kooperation mit dem Team des theaterpädagogischen Zentrums beim Jungen Theater Augsburg (JTA). Aus einem Workshop entstand die Idee einer Theaterwerkstatt, die auf drei Jahre angelegt wurde und nun bald endet. Der Einstieg in die langfristige Zusammenarbeit von UWA und JTA war ein gelungenes Theaterstück zum Ulrichsjubiläum.

Dieses Mal geht es um das Zusammenwirken von Emotion, Zeit, Raum, Realität und Fantasie. Das Publikum wird dabei auf eine spannende Reise mitgenommen. In dieser szenischen Collage wird getanzt, geträumt, gespielt, gedichtet und dabei wird die Intensität der Farben auf wundersame Weise erfahrbar gemacht. Neben Gruppenleiterin Julia Neldner sind drei Theaterpädagogen engagiert. „Die vergangenen knapp zweieinhalb Jahre haben die Teilnehmer in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sehr viel weitergebracht“, berichtet Neldner. Sie konnten sich entfalten, mehr Selbstbewusstsein entwickeln und durch das Sprechtraining wurde die Aussprache verbessert.

Rücksichtnahme und gutes Miteinander

Die Begeisterung der Gruppe beflügelt auch das Leitungsteam. „Gefordert ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen Text und Bewegung“, erklärt Karin Seiler-Giehl, die für die projektübergreifende theaterpädagogische Gesamtkonzeption verantwortlich zeichnet. „Jeder hat seine eigene Herausforderung, doch gemeinsam kriegen wir das hin“, ergänzt Sonja Paffrath, die sich um Tanz und Choreographie kümmert. Bemerkenswert seien das gute Miteinander, die Rücksichtnahme und gegenseitige Unterstützung. „Es macht mir unglaublich Spaß hier zu arbeiten, denn alle sind motiviert und Anregungen werden sofort umgesetzt“, schwärmt Giorgio Buraggi. Als Regisseur musste er auch damit umgehen lernen, dass jemand einfach zwischendrin mal aufhört, weil er keine Lust mehr hat. „Unglaublich ehrlich, authentisch und echt“ sei diese besondere Truppe, schwärmt er.

„Ich habe Kraft, wenn ich mich stark fühle wie ein Bär“, rezitiert Marcel. Radu spielt mit einem ausgeschnittenen Karton auf dem Kopf den Fernseher und seine ausgeprägte Mimik kommt dadurch besonders zur Geltung. Auch Matthias scheint ein geborenes Schauspieltalent zu sein und zeigt keine Scheu aus sich herauszugehen. „Vor drei Jahren hatte ich mit Theater noch nichts am Hut, jetzt bin ich in meiner Freizeit auch im Eukitea-Workshop in Diedorf mit dabei“, berichtet Christian.

„Es ist eine großartige Sache“, lobt Sonja Paffrath. Bald sind die drei Projektjahre zu Ende, doch alle wollen weitermachen. Ob es eine künftige Finanzierung gibt, ist noch offen. Die Mitglieder der Theaterwerkstatt hoffen, dass ihre Zukunft weiterhin die Bühne sein wird. „Wir sind doch Schauspieler, das ist unsere Arbeit“, betonen sie.

Die Aufführungstermine für das Theaterstück „In Farbe“ sind Sonntag, 20. Juli, um 16 Uhr, Donnerstag, 24. Juli, um 18 Uhr und Sonntag, 27. Juli, um 16 Uhr. Veranstaltungsort ist die neue Bühne des Jungen Theaters in der Sommestraße 30 in Augsburg.