Stolpert Mering beim Innenortsausbau?

Es ist ja nicht so, dass Mering nicht schon seit Anfang des Jahres gewusst hätte, dass beim Innenortsausbau ein paar Stolperstellen entstehen könnten. Ein aufmerksamer Bürger hatte sich an unsere Redaktion gewandt und darauf hingewiesen, dass an mindestens drei Stellen die Bordsteinkanten zu hoch sind. Bürgermeister Florian Mayer war mit einem Mitarbeiter des Marktbauamtes und dem Bürger im Februar sogar persönlich vor Ort. Doch geschehen ist da offenbar nicht viel. Denn in der jüngsten Bauausschusssitzung wurden genau diese Stellen als besonders problematisch hervorgehoben.

Innenortskonzept: Wer bezahlt in Mering die Rechnung?

Es muss nachgebessert werden. Doch wer bezahlt am Ende die Rechnung? Die Planerin des beauftragten Büros blieb da sehr vage. Das müsse in einem anderen Rahmen noch besprochen werden, meinte sie. Auch auf mehrmaliges Nachhaken von Zweitem Bürgermeister Stefan Hummel wurden am Montag keine konkreten Antworten gegeben.

Im Hinblick auf die Verkehrsberuhigung erteilte der Grünen-Marktgemeinderat Michael Fleig dem Innenortsbau eine miserable Note und sprach von Themaverfehlung. Wenn dann noch Worte fallen wie „Müll“ oder „Schildbürgerstreich“, wie sie von CSU-Rat Georg Resch geäußert wurden, ist das eine traurige Bilanz für ein Innenortskonzept, das als Vorzeigeprojekt dieser Amtszeit dienen sollte.