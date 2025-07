P-Seminar „Integration“ organisiert Musical-Besuch

Acht Busse mit etwa 40 Berufsschülern und -schülerinnen des Fritz-Felsenstein-Hauses und ihrem Betreuerteam fuhren auf den Hof des Gymnasiums Mering ein. Die zehn Schülerinnen des P-Seminars „Integration“ und ihre Lehrerin Dorothee Missy empfingen sie und brachten sie in die Aula. Dort saß schon das Orchester auf seinen Stühlen und hinter der Bühne warteten die Tänzer und Tänzerinnen auf ihren Einsatz beim Musical „Märchenhaft modern“, das von einem weiteren P-Seminar des Gymnasiums auf die Beine gestellt wird. Es war die erste von mehreren Aufführungen in den nächsten Tagen. Nach einer Stunde war der Beifall des Publikums riesig und Dirigent Pasquale Baratta versprach ein baldiges Wiedersehen an Weihnachten oder in einem Jahr.

Die Einladung für die 17- bis 18-jährigen Schüler und Schülerinnen des Fritz-Felsenstein-Hauses hatten Hania Hamidouche und Lina Voelkel organisiert. Sie konnten im Rahmen des P-Seminars zur Integration neue Erfahrungen im Schulalltag machen, aber die Arbeit wäre nicht so einfach gewesen, erzählen sie. Es waren nur zehn Schülerinnen, die alles planten und umsetzten. Das P-Seminar „Integration - voneinander und miteinander lernen“ wurde bereits zum vierten Mal am Gymnasium Mering angeboten und dauerte ein ganzes Schuljahr.

Berufe im Sozialen Bereich sind Thema im P-Seminar in Mering

Die Teilnehmerinnen lernten die verschiedenen Arten von Behinderungen kennen, hörten Referate über Berufsmöglichkeiten in den Bereichen Soziale Arbeit, Physiotherapie, Psychotherapie und Ergotherapie. Dorothee Missy unterrichtet Deutsch und Englisch und wurde vom Schulleiter gebeten, dieses Seminar zum Leitfach Psychologie zu übernehmen, das an einem Nachmittag pro Woche jeweils zwei Schulstunden stattfand.

„Die Schülerinnen bekamen durch den Vortrag einer Berufsberaterin und den Vortrag einer Betreuerin aus der Einrichtung „Wiege“ in Odelzhausen Einblick in die berufliche Praxis und lernten, selbst Verantwortung für ein Projekt zu übernehmen“, verriet Missy. Vor dem Konzert hatte sich das P-Seminar mit den Schülern und Schülerinnen des Fritz-Felsenstein-Hauses mehrfach getroffen und ausgetauscht, außerdem einen Ausflug mit Führung zum Erlenweiherhof gemacht. „Wir unterhielten uns über unseren Alltag und Hobbys. Montag gibt es noch eine Schnitzeljagd mit Rätseln, die wir gemeinsam lösen, an ihrer Schule“, erklärte Lina Voelkel.

Jugendliche vom Fritz-Felsenstein-Haus sind begeistert vom Musical

„Ihr dürft das selbst geschriebene Musical heute schon sehen und wir hoffen, es gefällt euch und ihr habt Spaß“, begrüßten Lina Voelkel und Hania Hamidouche das Publikum. Stephan Ostermann betreut die Klasse des Fritz-Felsenstein-Hauses und sagte, dass sie sich auf den Besuch riesig gefreut hätten. Er überreichte Geschenke an den Dirigenten und die Lehrerin sowie Snackboxen für die Schüler und Schülerinnen zur Stärkung. Erwartungsvoll und aufgeregt warteten die Gäste aus Königsbrunn in ihren Rollstühlen oder auf den Stühlen. Nach kurzer Zeit begannen sie, zu Liedern wie „It’s raining men“ oder „Feeling good“ mit Tänzern und Sängern auf der Bühne mitzuklatschen, Hey, hey zu rufen und Freude war in ihren Gesichtern zu sehen.

Es folgten zuletzt zwei instrumentale Stücke, in den Solisten und Solistinnen ihr Können auf der Trompete, dem Saxophon oder dem E-Piano zeigten. „Das habt ihr ganz super gemacht“, lobte Dorothee Missy. Pasquale Baratta versprach noch eine Zugabe und ein baldiges Wiedersehen. Die 18-jährige Nic war das erste Mal in Mering und war begeistert. Für die gleichaltrige Eliza war es ebenfalls ihr erster Besuch am Gymnasium, weil sie vor einem Jahr krank war. „Es hat mir so gut gefallen. Ich kannte einige Lieder“, sagte sie. Vor der Abfahrt hatte sich ihre Klasse ein lustiges Lied gemeinsam ausgedacht.