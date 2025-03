Gegen Rassismus: 50 Jugendliche brechen gemeinsam das Fasten

Eine besondere kulinarische Begegnung gab es im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus im Jugendzentrum Friedberg: Statt allein am heimischen Herd zu stehen, übernahmen Jugendliche selbst die Regie und bereiteten am Tag gegen Rassismus in der vergangenen Woche, Speisen aus verschiedenen Ländern zu. Pünktlich zum Sonnenuntergang um 18:32 Uhr wurde dann Iftar gefeiert und das Fasten gemeinsam gebrochen. Unterstützt wurde dieses besondere Event durch eine Förderrichtlinie des Bildungsbüros des Landkreises Aichach-Friedberg, die die Integration anderer Kulturen zum Ziel hat.

Die Vielfalt der servierten Gerichte spiegelte die kulturelle Diversität der Teilnehmenden wider und bot allen Anwesenden die Möglichkeit, neue kulinarische Traditionen kennenzulernen. Besonders für nicht muslimische Gäste war es eine bereichernde Erfahrung, mehr über die symbolische Bedeutung des Fastenbrechens mit Datteln und Wasser zu erfahren. „Die Stimmung ist ganz wunderbar und besonders. Ich habe immer nur von Iftar gehört, aber es nun selbst mitzuerleben, ist für mich ein einzigartiger Moment“, so ein Teilnehmer der Abendrunde.

Internationale Wochen gegen Rassismus: Fastenbrechen im Juze Friedberg

Alina Loos, Leiterin des Jugendzentrums in Friedberg, resümiert: „Es war beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement die über 50 Jugendlichen traditionelle Speisen zubereitet haben. Die gegenseitige Unterstützung bei den verschiedenen Gerichten hat das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und gezeigt, wie bereichernd kultureller Austausch sein kann.“ Spielerisch sei das Stichwort für die Sensibilisierung gegen Alltagsrassismus. Ergänzend zur kulinarischen Erfahrung fanden außerdem noch interaktive Bildungsangebote im Jugendzentrum statt. Zudem gab es eine kreative Flaggen-Malaktion, bei der Jugendliche die Flaggen ihrer Herkunftsländer gestalteten, die nun die Fassade des Jugendzentrums zieren. „Wusstest du, dass die Flagge Syriens zwei Versionen hat?“, war eine der Fragen, die zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den historischen Hintergründen des Landes führte.

Noch bis zum 7. April sind im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus Veranstaltungen im Landkreis Aichach-Friedberg geplant. Am Mittwoch, 2. April, von 18 bis 20 Uhr findet im Wasserturm Friedberg (Lehleweg 5) ein Workshop zum Thema „Streitgespräche und gesellschaftlicher Zusammenhalt: Wie können wir in der pluralen Gesellschaft mit Andersdenkenden umgehen?“ statt. Am Montag, 7. April, 18 bis 20 Uhr, gibt es im Keruzgratgewölbe Kreisgut Am Plattenberg 12 in Aichach einen Workshop für Ehrenamtliche unter dem Motto „Rassismus verstehen und diskriminierungssensibel handeln“. (AZ)