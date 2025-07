Martin Kunz liest im Club20 in Friedberg vor

Herr Kunz, Sie lesen am Freitag, 18. Juli, im Club 20 in Friedberg aus Ihrem aktuellen Roman Verdammt viel Glück. Was erwartet das Publikum?

MARTIN KUNZ: Das Publikum darf einen Autor erwarten, der sich auf die Veranstaltung total freut und der einen Roman vorliest, der zumindest in Teilen sehr aktuell ist, manchmal heiter, dann aber auch sicherlich sehr ernst an manchen Stellen. Es geht um eine Lovestory zwischen einem deutschen Weltverbesserer und einer israelischen Kunststudentin. Da kann man sich vorstellen, was da alles so aufeinanderprallt, wenn sich zwei solche Menschen kennenlernen.

Der Roman trägt den Titel Verdammt viel Glück und handelt von den beiden Genannten, die sich trotz unterschiedlicher Lebenshaltungen lieben lernen. Was hat Sie zu diesem Thema geführt?

KUNZ: Ich war schon häufiger in Israel und fand es immer spannend, was das für ein Verhältnis ist, zwischen Deutschland und Israel und den Deutschen und den Israelis. Da gibt es auf der einen Seite diese Historie, die unglaublich dramatisch und bitter ist, auf der anderen Seite diese Verpflichtung, diese Staatsräson, manchmal auch dieses komplette Unverständnis für die Haltung des anderen. Ich habe versucht, dieses komplexe Konstrukt auf eine Liebesgeschichte herunterzubrennen, damit man es ein wenig besser versteht.

Das Publikum im Club 20 ist ein gemischtes, tendenziell älteres Publikum. Hat man beim Schreiben eines solchen Romans auch eine bestimmte Lesergruppe im Auge?

KUNZ: Vielleicht weniger soziodemografisch, Männer oder Frauen. Ich habe mir eher gedacht, dass ich ein Buch schreibe für Menschen, die sich für so ein Thema interessieren, die irgendwie eine Inspiration, etwas Humorvolles mit Tiefgang suchen. Und die meisten Menschen interessieren sich natürlich für Beziehungsgeschichten.

Ihr Buch spielt in der Zeit vor dem erschütternden Überfall der Hamas, seitdem herrscht in Israel Krieg. Wie nehmen Sie das Thema unabhängig vom Buch wahr? Hat sich Ihre Perspektive verändert?

KUNZ: Das Buch spielt in den Jahren 2022/23. Der Ukraine-Krieg hat gerade angefangen. Es war kurz vor dem Überfall der Hamas. Dramatisch war in der Zeit, dass sich diese ganzen moralischen Grundeinstellungen, die man so auch aus der eigenen Kindheit und Jugend kennt, verändert haben. Da meine ich unsere Generation der Babyboomer, aber auch die Generation Z. Typisch ist so ein grundsätzlicher Pazifismus, mit dem wir aufgewachsen sind, die schöne heile, grüne Welt, die man sich aufgebaut und in andere Länder importiert hat, das ist plötzlich am Zusammenbrechen. Eine massive militärische Aufrüstung oder der Umgang mit undemokratischer, disruptiver Politik – damit hat ja nun wirklich niemand gerechnet. Das sind die Veränderungen, vor denen wir stehen, und vor denen stehen auch meine zwei Protagonisten im Buch. (AZ)

Zur Person Martin Kunz ist seit 2014 Chefredakteur der ADAC Motorwelt. Seit Herbst 2019 ist er zudem als Leiter des Ressorts Kommunikation und Redaktion des ADAC für sämtliche externen ADAC-Medienkanäle verantwortlich. 2024 erschien sein Roman Verdammt viel Glück im agenda-Verlag. Die Lesung im Club 20 (Schmiedgasse 20, Friedberg) findet am Freitag, 18. Juli, um 19 Uhr statt. Karten gibt es im Patchwork im Vorverkauf.