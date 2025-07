Wird der Eintritt für Familien auf dem Friedberger Altstadtfest gesenkt?

Nach monatelanger Vorbereitung und zehn intensiven Festtagen ist der Spaß nun schon wieder vorbei. Traurig oder froh darüber?

FRANK BÜSCHEL: Freilich bin ich traurig, an diesem Projekt hängt viel Herzblut. Und ja, ich bin froh, jetzt wieder einen Gang runterfahren zu können. Mein Schrittzähler ist heiß gelaufen.

CAROLINE STRASSINGER: Beides. Traurig, weil der Trubel in der Stadt nun zu Ende ist. Es ist so schön zu sehen, wie die ganze Stadt zusammen kommt und miteinander feiert. Aber ich bin auch froh, wenn das Arbeitspensum jetzt wieder etwas weniger wird und ich wieder mehr Zeit für meine Familie habe.

