Vorkaufsrecht, Sanierungen: Stadtplaner erklärt, was mit dem INSEK möglich ist

Plus Kissing hat mit Stadtplanern ein umfangreiches Konzept zur künftigen Entwicklung der Gemeinde aufgestellt. Kernpunkt ist auch der Altort. Was erwartet Eigentümer?

Alt-Kissing nimmt im integrierten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklungskonzept (INSEK) einen wichtigen Platz ein. Was sind die größten Schwächen des Ortsteils?



Daniel Dossenbach: Die Belastung der Einwohner durch den Verkehr ist im Altort stark. Gerade durch die viel befahrene Bachernstraße, die Kreisstraße AIC 12, an der auch die Kita "Alte Schule" liegt. Hier gibt es ein großes Gefahrenpotenzial.

Verkehr ist ein großes Thema in Kissing - kaum ein anderes Thema führt zu so viel Ärger bei den Einwohnerinnen und Einwohnern. Wie soll sich die Situation im Altort verbessern?



Dossenbach: Wir wollen den Verkehr zunächst durch gestalterische Maßnahmen beruhigen und die Straßen übersichtlicher gestalten. Dann ist unser Ziel, Fußwege zu sanieren, etwa zum Petersberg oder der Burgstallkapelle. Fußgänger sollen sich sicher fühlen.