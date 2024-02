Interview

Edeka Wollny: "Heute wird jede Äußerung auf eine politische Ebene gehoben"

Plus Inhaber der Edeka-Filiale Michael Wollny erreicht auf Facebook teilweise Zehntausende Menschen. Was ihn antreibt und warum der Austausch schwieriger wird.

Von Anna Faber

2015 haben Sie einen Facebook-Beitrag zur Flüchtlingsdebatte veröffentlicht, der über 24.000 Likes erzielte. Haben Sie damals geahnt, dass der Beitrag durch die Decke gehen würde?



Michael Wollny: Nein, das war auch überhaupt nicht das Ziel. Der Auslöser war ja, dass mich jemand fragte: „Stimmt es eigentlich, dass die Flüchtlinge bei euch klauen dürfen, und das Landratsamt zahlt euch den Schaden?“ Das hat mich maßlos geärgert, weil es uns als Laden so dargestellt hat, als würden wir Leute bevorzugen und als würden wir bei irgendeinem Komplott mitwirken. Mir war wichtig, meinen Kunden gegenüber richtigzustellen: "Hallo Leute, diese Flüchtlinge sind genau die gleichen Leute wie ihr, und wenn da einer klaut, dann wird der genauso zur Rechenschaft gezogen." Dass das so viral geht, habe ich natürlich nicht erwartet. Ich habe ein Anliegen gehabt, und das musste raus. Ob das jetzt einer liest oder 1000 – diese Aufmerksamkeit war mir nie und ist mir auch nicht wichtig.

In unregelmäßigen Abständen laden Sie Statements und Informationen hoch. Was treibt Sie an, auf Facebook so aktiv zu sein?



Wollny: Ich glaube, das ist mein ganz persönliches Empfinden von Gerechtigkeit. Wenn ich etwas mitbekomme, das ich für ungerecht empfinde, dann habe ich den Drang, das geradezurücken. Da können dann andere eine andere Meinung haben, aber für mich ist der Antrieb, Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen oder denen zumindest etwas entgegenzusetzen. Oder wenn Ungleichgewichte entstehen, diese auszugleichen. Ich versuche eigentlich, die Stimme der Mitte zu sein. Aber gerade in der heutigen Zeit ist das sehr schwierig, weil man sehr leicht ganz woanders verortet wird, wenn Leute das lesen, die sich selber auch in der Mitte einordnen.

