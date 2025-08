Irene Schörry aus Mering feiert ihren 100. Geburtstag

Mering hat noch eine Hundertjährige. Anlässlich dieses besonderen Geburtstages von Irene Schörry gratulierte Bürgermeister Florian Mayer kürzlich im Theresienheim. Er brachte der Jubilarin einen Frühlingsstrauß mit und stieß mit ihr zum Geburtstag an. Neben Mayer gratulierten auch zahlreiche andere Vertreter aus Politik und Kirche.

Gemeinsam mit der Familie wird gefeiert

Irene Schörry war sichtlich berührt vom Besuch des Bürgermeisters. Sie lebt schon seit vielen Jahren im Theresienheim und fühlt sich dort sehr wohl. Von zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen konnte sie sich dort stets gut erholen. Zusammen mit der Familie fand am Nachmittag eine kleine Feier statt, organisiert von ihrer Tochter und ihrem Sohn. Irene Schörry gehört nach so einer langen Zeit sozusagen zur Familie im Theresienheim. Bürgermeister Florian Mayer gab der Jubilarin viele gute Wünsche auf den Weg und kündigte an: „Bleiben Sie gesund, ich will Ihnen nämlich unbedingt auch zum 101. Geburtstag gratulieren.“ (AZ)

