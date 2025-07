Friedberg macht im Jahr 2024 ein unerwartetes Plus von zwölf Millionen Euro

Der Haushalt der Stadt Friedberg im Jahr 2024 schließt mit einem deutlichen Plus ab. Das ergab die Jahresrechnung, die Finanzreferenz Reinhold Dendorfer dem Stadtrat vorstellte. Die zwölf Millionen fließen in die Rücklagen. Das Geld könnte später noch gut gebraucht werden.

Jahresrechnung für den Friedberger Haushalt 2024 ist ein „erfreuliches Ergebnis“

Von einem „erfreulichen Ergebnis“ sprach Dendorfer, der dem Stadtrat nicht nur mündlich die wichtigsten Kennzahlen vorstellte, sondern auch einen ausführlichen Rechenschaftsbericht mitbrachte, in dem dezidiert die Jahresrechnung entschlüsselt wird. „Auf so einem Niveau haben wir die Unterlagen noch nie gehabt“, lobte deshalb etwa CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas Kleist. Doch zurück zu den Zahlen: Der Verwaltungshaushalt (also laufende Einnahmen und Ausgaben) schloss 2024 mit einem Überschuss von 8,6 Millionen Euro – das sind 7,5 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt waren.

Das liegt zu einem nicht unerheblichen Teil daran, dass die Einnahmen gestiegen sind. So waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer höher als angesetzt. Insgesamt waren es 2,5 Millionen Euro Mehreinnahmen als eingeplant. Aber auch die Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind gesunken. „Die Verwaltung hat den Grundsatz der Sparsamkeit umgesetzt“, konstatierte der Finanzreferent. Der Bereich „sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“, unter den etwa Energie- und Heizungskosten sowie auch der Gebäude- und Straßenunterhalt fallen, aber auch anteilsmäßigen „Kleinkruscht“ wie Büromaterial, lag knapp vier Millionen Euro unter dem Ansatz.

Dadurch konnte deutlich mehr Geld dem Vermögenshaushalt, aus dem Investitionen finanziert werden, zugeführt werden als gedacht. Im Vermögenshaushalt lagen zudem die Ausgaben für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens deutlich unter Plan, sodass am Ende ein Überschuss von knapp zwölf Millionen Euro bleibt. Was für das Jahr 2024 gute Nachrichten sind, könnten sich für die Finanzplanung 2026 als Herausforderung darstellen.

Denn insbesondere durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen 2024 werden sich die Schüsselzuweisungen im Jahr 2026 mit großer Wahrscheinlichkeit verringern. Die Grundlage für die Berechnung ist nämlich das Haushaltsjahr 2024. In den vergangenen Jahren lag die Zuweisung zwischen 2,2 Millionen Euro (2021) und 3,5 Millionen Euro (2024). Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt. „Wir sollten den Überschuss deshalb nicht verfrühstücken, sondern auf die hohe Kante legen“, empfahl Dendorfer deshalb auch.

Friedberger Stadtrat nimmt den Jahresabschluss wohlwollend zur Kenntnis

Von den Stadtratsmitgliedern, die den Bericht zur Kenntnis nahmen, kam im Kern durchweg eine positive Rückmeldung. Egon Stamp von den Grünen etwa sagte: „Gute Zahlen ermöglichen viel besser Entscheidungen.“ Wolfgang Rockelmann von den Parteifreien Bürgern befand trocken im Hinblick auf die Haushaltsdebatte 2025: „Glück gehabt, dass wir den Rasenmäher nicht noch tiefer angesetzt haben.“ Denn das war tatsächlich der wohl einzige Kritikpunkt: „Ich bin nicht so frech zu sagen, dass wir schon einen vorläufigen Abschluss zu den Haushaltsberatungen brauchen, aber große Kennzahlen bräuchten wir schon im Januar oder Februar, um sowas wie die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt entscheiden zu können“, sagte Kleist. Dem stimmte auch Johannes Hatzold von den Freien Wählern zu, schränkte aber ein: „Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir die Zahlen schon gewusst hätten, aber es war jetzt kein Fehler zu sparen.“

Entwicklung des Haushaltsvolumens der Stadt Friedberg Das Haushaltsvolumen der Stadt Friedberg wächst rapide an. 2020 lag das Ergebnis noch bei 73 Millionen im Verwaltungs- und 25 Millionen im Vermögenshaushalt. Vier Jahre später waren es schon 91 Millionen Euro im Verwaltungs- und 30 Millionen Euro im Vermögenshaushalt.