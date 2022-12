Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

Rettungsaktion: Millionen Liter fließen vom Auensee in die Ach

Millionen Liter Wasser werden vom Kissinger Auensee über den Verlorenen Bach in die Friedberger Ach umgeleitet.

Plus Der Klimawandel erfordert in Kissing eine dramatische Maßnahme: Aus dem Auensee wurde Wasser in die Ach gepumpt, denn es drohte ein Fischsterben.

Von , Anna Schmid Edigna Menhard , Anna Schmid

Wasser schießt durch die Schläuche und sprudelt in den kleinen Fluss, 130 Liter pro Sekunde. Millionen an Litern flossen im Sommer bei der bisher einmaligen Rettungsaktion aus dem Auensee über den Verlorenen Bach zur Friedberger Ach. Wegen des starken Wassermangels drohte dem Gewässer ein Fischsterben. Eine Extremsituation, die drastische Maßnahmen erforderte.

