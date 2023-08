Jerusalem

11:45 Uhr

Meringer Reisegruppe erlebt in Tel Aviv und Jerusalem die Gegensätze Israels

Plus Der zweite Tag der Reise führt von der modernen Stadt am Meer in die Hauptstadt. Tomer Hofmann schildert die politische und religiöse Lage seiner Heimat Israel.

Von Eva Weizenegger

Der Bus quält sich langsam durch den dichten Verkehr am Montagmorgen in Tel Aviv. Nur langsam kommt er vor an. „Das ist ganz normal, manchmal braucht man von Karmiel bis nach Tel Aviv über drei Stunden für eine Strecke, die gut in eineinhalb Stunden zu schaffen wäre.“ Tomer Hofmann, der für Karmiel viele Jahre den Jugendaustausch der Stadt organisierte, begleitete die Reisegruppe aus Mering nach Jerusalem. Auf der Fahrt dorthin kam er mit der Meringer Delegation ins Gespräch: „Eine Städtepartnerschaft kann nur dann in Zukunft weiterbestehen, wenn sie auch von offizieller Seite unterstützt wird.“

Diese Konflikte müsste es in Israel eigentlich nicht geben

Dafür setzt er sich mittlerweile als Ehrenamtlicher und Freund des Bürgermeisters von Karmiel, Moshe Koninsky, ein. Er will sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass zwischen Mering und Karmiel die Städtefreundschaft am Leben erhalten bleibt. Die Stadt im Norden Israels liegt unweit von Haifa und pflegt neben den Beziehungen zu Mering zehn Städtepartnerschaften. "Am intensivsten sind die Beziehungen zu Pittsburgh", sagte Hofmann. Doch Mering rangiere an zweiter Stelle. "Es finden so viele Aktionen in Mering statt und die halten die Freundschaft am Leben."

