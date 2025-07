Großer Einsatz für die Umwelt: Grundschule Ottmaring bekommt Umweltpreis

Umwelt und Klimaschutz fängt schon bei den Kleinsten an. Wenn man es richtig angeht, kommen zahlreiche gute Projekte dabei heraus. Der Umweltpreis des Landkreises geht heuer an die Johann-Peter-Ring-Grundschule Ottmaring. Die Umweltpreis-Jury des Landkreises hat damit eine gute Entscheidung getroffen. Alle Schüler der Grundschule Ottmaring, die schon einmal vom Projekt „Ökoprofit für Schulen“ als Umweltgrundschule ausgezeichnet wurde, hatten sich in der Turnhalle versammelt, um zusammen mit Rektorin Alexandra Gregor und zahlreichen Ehrengästen zu feiern.

Ottmaringer Grundschule engagiert sich für den Umweltschutz - und wird dafür ausgezeichnet

„Ihr habt etwas geschafft, worauf ihr richtig stolz sein könnt: Ihr habt den Umweltpreis unseres Landkreises gewonnen!“, sagte Landrat Dr. Klaus Metzger zur Begrüßung und weiter: „Ihr denkt mit und macht mit! Euer Einsatz zeigt, dass junge Menschen Großes bewirken können.“ Die Liste der Aktivitäten der Ottmaringer Schulfamilie ist nahezu endlos lang. Die Kinder stellten die einzelnen Projekte den staunenden Erwachsenen vor. Da hatten sie auf dem Schulgelände bereits eine Blühwiese angelegt, eine Hecke gepflanzt und Insektenhotels aufgehängt. Die Kinder kommen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Bus zur Schule und nicht mit dem Auto und sparen dadurch eine Menge CO₂. Richtige Mülltrennung, Verzicht auf Plastik und die Verwendung von Umweltschutzpapier ist selbstverständlich. Dann gibt es an der Schule einen Teich und Hochbeete, die alle gepflegt sein wollen.

Die Aktion saubere Stadt, an der sich die Ottmaringer Grundschüler beteiligen, ist jedes Jahr ein fester Termin im Kalender. Die Umwelt-AG und die in den Klassen ausgebildeten Nachhaltigkeitsexperten schauen unter anderem darauf, dass Strom und Papier gespart wird. Um das alles zu schaffen, sind Kooperationen eingerichtet, unter anderem mit dem Landesbund für Vogelschutz, Nabu, LEW, dem Landschaftspflegeverband, dem Bund Naturschutz, dem örtlichen Imkereiverein oder Schloss Blumenthal.

Preisgeld des Umweltpreises soll für weitere ökologische Projekte verwendet werden

Schulleiterin Alexandra Gregor lobte „ihre“ Kinder: „Ihr habt verstanden, wie wichtig unsere Natur ist.“ Sie wünschte, dass die Kinder dieses Wissen mitnehmen, wenn sie einmal auf andere Schulen gehen oder erwachsen sind. Nun wurde erst einmal gefeiert. Landrat Metzger übergab an Schulleiterin Gregor die Urkunde und das Preisgeld von 2500 Euro für weitere ökologische Projekte. Jedes Kind bekam zusätzlich einen Gutschein für freien Eintritt in die Feuerwehr-Erlebniswelt in Augsburg und sofort eine Butterbreze und ein Eis, gestiftet von der Sparkasse.

Der mit 5000 Euro dotierte Umweltpreis des Landkreises wird seit 1991 jährlich für be­sonderes Engagement im Umwelt­schutz vergeben. Der Kissinger Um­weltingenieur Heinz Arnold stiftet das Preisgeld von Anfang an. Der Preis wurde auch in diesem Jahr durch zwei geteilt. Manfred Scholz, langjähriger Naturschutzwächter, hat den Preis auf seinen Wunsch hin in kleinem Rahmen im Landratsamt erhalten.