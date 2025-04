Musik in Bewegung: Jugendkapelle Friedberg begeistert mit kreativem Frühjahrskonzert

Mit einem eindrucksvollen Auftritt hat die Jugendkapelle Friedberg am Samstag in der Max-Kreitmayr-Halle ihr diesjähriges Frühjahrskonzert unter dem Motto „Bewegtes und Bewegendes“ präsentiert. Rund zwei Stunden lang boten die jungen Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches, engagiert moderiertes Programm, das seinem Titel in mehrfacher Hinsicht gerecht wurde – sowohl musikalisch als auch choreografisch.

