5000 Euro Schaden richteten Unbekannte am Freitag gegen 23.10 Uhr in Freienried an. Dort besprühten sie in der Stracholtstraße einen Stromverteilerkasten des Gemeindehauses. Die Täter konnten durch Zeugen als jugendlich beschrieben, aber bislang bisher nicht identifiziert werden. (AZ)

Freienried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stromverteilerkasten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis