Angora-Kaninchen Charlotte sucht Familie mit Faible für Fellpflege

Es gibt Tiere, die schon beim ersten Anblick das Herz berühren. So ergeht es einem mit Charlotte, einem Angorakaninchen von außergewöhnlicher Anmut. Ihr flauschiges, Fell erinnert an Wolken im Sommerhimmel, und ihre sanften Augen verleihen ihr eine stille, beinahe feenhafte Ausstrahlung. Charlotte ist eine kleine Schönheit, die man einfach knuddeln möchte und die zugleich eine besondere Fürsorge verdient.

Angora-Kaninchen sucht neues Zuhause, bei dem Fellpflege großgeschrieben wird

Denn Charlotte ist nicht nur weich, sondern auch anspruchsvoll. Ihr edles Angorafell will regelmäßig gekämmt werden, damit es nicht verfilzt und sie sich rundum wohlfühlt. Auch ihre empfindliche Augenpartie braucht liebevolle Pflege: Wird sie nicht gesäubert, kann der Tränen-Nasen-Kanal schnell verstopfen. Wer Charlotte ein Zuhause schenken möchte, sollte also Freude daran haben, Zeit mit Fellpflege und sanfter Zuwendung zu verbringen. Das ist für viele Tierfreunde ein kostbares Ritual der Nähe.

Charlotte ist kastriert, geimpft und am 24. Juli 2018 geboren. Vermittelt wird sie ausschließlich in liebevolle Wohnungshaltung und sie sollte nicht alleine gehalten werden. Sie sehnt sich nach einem kastrierten Kaninchenbock an ihrer Seite, mit dem sie hoppeln, kuscheln und das Leben teilen darf.

Tierheim Lecharche vermittelt Angora-Kaninchen in liebevolle Wohnungshaltung

Wer Charlotte aufnimmt, holt sich nicht nur ein Tier ins Haus, sondern eine treue Gefährtin mit Herz und Charakter. Ein kleines Wesen, das zeigt: Liebe wächst dort, wo man Fürsorge schenkt. Interessenten können sich beim Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg unter 0821/4552900 oder info@tierschutz-augsburg.de melden. (AZ)