Kaninchen Charlotte und Oscar suchen ein neues Zuhause

Charlotte und Oscar sind zwei herzige Kaninchen, die mit ihrer charmanten Art Tierfreunde sofort begeistern. Beide leben derzeit in einer fröhlichen Kaninchengruppe, verstehen sich wunderbar mit ihren Artgenossen und genießen das Miteinander. Am liebsten würden sie gemeinsam in ein neues Zuhause hoppeln, doch das ist kein Muss: Die beiden Kaninchen kommen auch getrennt gut zurecht, solange im neuen Zuhause jeweils ein passender Partner wartet. Wichtig dabei ist: Charlotte bräuchte ein kastriertes Männchen, bei Oscar eine liebe Kaninchendame.

Charlotte ist ein feines Angorakaninchen, das durch ihre interessante Farbgebung ein Hingucker ist. Foto: Natalie Gauggel

Charlotte, eine zarte Angoradame von etwa sieben Jahren, ist mit ihrem mehrfarbigen Fell ein kleiner Hingucker. Sie ist kastriert, sanftmütig und zutraulich, ein echtes Schmusekaninchen für Menschen mit Herz und Geduld. Ihr langes, weiches Fell braucht regelmäßige Pflege, dafür schenkt sie Menschen Nähe und Vertrauen. Ihr feines Haar sollte täglich gekämmt werden. Da Angorakaninchen empfindlich sind, sucht Charlotte ein gemütliches Zuhause in der Wohnung oder im Haus.

Kaninchen Oscar ist das Gegenteil von Charlotte

Oscar, ein dreijähriger Widdermann mit charmanten Schlappohren, ist das pure Gegenteil: robust, lebensfroh und immer neugierig. Er ist ebenfalls kastriert und darf gerne in Außenhaltung leben, Hauptsache, er hat genug Platz (mindestens sechs Quadratmeter), Heu, frisches Wasser, tägliches Frischfutter und natürlich Gesellschaft.

Oscar blitzt der Schalk aus den Augen, als wolle er seinen neuen Besitzern zuzwinkern. Foto: Natalie Gauggel

Ob zusammen oder getrennt, wer Charlotte oder Oscar (oder beide) aufnimmt, gewinnt zwei kleine Persönlichkeiten, die mit Liebe und Lebensfreude bezaubern. Die beiden Kaninchen warten nur darauf, ihr Herz zu verschenken. Wer die beiden kennenlernen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail im Tierheim Lecharche in Friedberg melden. (AZ)

Kontakt: Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg, Telefonnummer: 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de