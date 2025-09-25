Tierskandal in Kaninchen-Massenhaltung? Was wir bisher wissen

Durch verdeckte Ermittlungen der Soko Tierschutz sind Bilder aus einer Kaninchenhaltung für medizinische Zwecke in Kissing an die Öffentlichkeit gekommen. Bei dem Fall geht es sowohl um angeprangerte Tierrechtsverstöße wegen einer unsachgemäßen Behandlung der Tiere als auch um die größere Frage, inwieweit es Tiere für die Herstellung von Antikörpern für Diagnostik und Medikamente braucht. Diese Fragen können wir zum aktuellen Zeitpunkt beantworten.

Wie viele Kaninchen werden auf dem Hof gehalten?

Laut dem Betreiber werden in der Anlage mehrere Tausend Tiere gehalten. Das zuständige Veterinäramt spricht von 36.000 Kaninchen jährlich. Zuletzt wurde die Anlage 2023 erweitert.

Was für ein Betrieb ist das genau?

Die Anlage gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten in Kissing, doch ihre Existenz war bislang öffentlich kaum bekannt. Es handelt sich um einen Geschäftszweig eines landwirtschaftlichen Betriebs, der formal vom restlichen Hof getrennt ist. Der Hof ist seit mehreren Generationen in Familienhand und vertreibt seit mehreren Jahren auch Bio-Produkte.

Was passiert mit den Kaninchen in der Anlage?

Der Großteil der Tiere wird in sehr jungem Alter von einem speziellen Zuchtbetrieb angeliefert. Ein kleiner Teil wird seit wenigen Jahren direkt vor Ort gezüchtet. Die Kaninchen werden im Lauf ihres Lebens mehrfach geimpft, um Antikörper zu produzieren. Am Ende werden sie narkotisiert und über einen Schlauch wird das gesamte Blut abgepumpt. Bei diesem Prozess sterben die Tiere. Das Blut geht an Pharmakonzerne. Die Kadaver werden entsorgt.

Eine der Aufnahmen, die ein Mitglied der Soko Tierschutz heimlich in Kissing aufnahm. Foto: Soko Tierschutz

Wie lauten die konkreten Vorwürfe, insbesondere der Soko Tierschutz, die für die Aufnahmen verantwortlich ist?

Die Tierrechtsorganisation hat eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Augsburg eingereicht wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Konkret benannt wurden Vorkommnisse wie beispielsweise das Tragen an den Ohren, dass Tiere geworfen wurden, dass verletzte Tiere nicht adäquat behandelt wurden, dass die Narkose nicht korrekt überprüft wurde. Zudem hat sie Anzeige gegen das Veterinäramt Aichach-Friedberg gestellt, wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen. Hier steht der Vorwurf im Raum, dass das Amt Kontrollen vorab angekündigt haben soll.

Welche Ermittlungen laufen aktuell?

Im Moment prüft die Staatsanwaltschaft Augsburg die Anzeigen gegen den Betrieb und das Veterinäramt. Der zuständige Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft entscheidet dabei, ob Ermittlungen aufgenommen werden. Zudem geht das Veterinäramt Aichach-Friedberg den tierschutzrechtlichen Vorwürfen gegen den Betrieb in Kissing nach. In der Vergangenheit gab es laut der Behörde bei Kontrollen keine festgestellten Verstöße.

Wie ist die rechtliche Grundlage für eine solche Anlage für die Medikamentenherstellung?

Grundsätzlich greift hier die sogenannte Tierschutz-Versuchstierverordnung. Sie erlaubt solche Käfighaltungen, wie in Kissing, sofern bestimmte Maß eingehalten werden. Bei jeder Tierhaltung gilt aber auch das „normale“ Tierschutzgesetz, zudem auch die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung.

Einige Tiere, die der eingeschleuste Mitarbeiter von Soko Tierschutz heimlich gefilmt hat, sind in keinem guten Zustand, haben Fehlbildungen oder Verletzungen. Foto: Soko Tierschutz

Wer ist für die Kontrollen zuständig?

Die grundsätzliche Genehmigung einer solchen Anlage obliegt im südbayerischen Raum der Regierung von Oberbayern. Bei solchen Tierversuchen, wie die Haltung rechtlich klassifiziert ist, gilt, dass sie nur dann stattfinden dürfen, wenn es keine tierfreie Alternative gibt. Im Kissinger Fall steht dazu aktuell Aussage gegen Aussage: Der Betrieb sagt, dass es keine Alternativen gibt; die Soko Tierschutz schon.

Die Kontrolle des Betriebs an sich liegt in der Hand des Veterinäramts Aichach-Friedberg. Auf die Frage, in welchen Zeitabständen kontrolliert werde, antwortet die Pressestelle mit regelmäßig. Allerdings gibt es keine festen Zyklen, sondern der Zeitraum ist abhängig von etwa der Betriebsgröße, dem Betriebsrisiko und der festgestellten Auffälligkeiten.

Was wird bei den Kontrollen angeschaut?

Laut Veterinäramt werden tierschutzrechtliche Kontrollen niemals angemeldet. Kontrolliert wird nach eigenen Angaben die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, die Tierhaltung, die Tiere und auch die Dokumentation. In der Vergangenheit habe es bei dem Betrieb keine Auffälligkeiten gegeben, erklärt das Amt.