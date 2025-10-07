Fraktionsausschluss: So reagiert die Fraktionsvorsitzende der Kissinger Grünen auf Kritik

Die Videoaufnahmen, die in einer Kaninchenhaltung im großen Stil zu medizinischen Zwecken von der Soko Tierschutz gemacht wurden und einen groben Umgang mit den Tieren zeigen, haben nicht nur zu einer Großdemonstration in Kissing geführt, sondern auch in der Lokalpolitik Auswirkungen. Vor einigen Tagen hat die Fraktion der Grünen im Kissinger Gemeinderat entschieden, den Betriebsleiter Ludwig Asam aus der Fraktion auszuschließen. Was die Beweggründe im Detail dafür waren, erklärt Fraktionsvorsitzende Katrin Müllegger-Steiger im Gespräch mit unserer Redaktion.

Kissinger Grüne reagieren auf den Vorwurf, die Partei spiele auf Zeit

Die Partei spiele auf Zeit – mit diesem Vorwurf wurden Müllegger-Steiger, aber auch der grüne Landesverband konfrontiert, nachdem die Videoaufnahmen aus dem Betrieb öffentlich wurden. „Das wollten wir ausräumen“, erklärt Müllegger-Steiger, die als Landratskandidatin in Aichach-Friedberg für die Grünen in den Wahlkampf geht. Man sei auf Ludwig Asam zugegangen, um die Vorwürfe, was den unsachgemäßen Umgang mit den Tieren angeht, zu entkräften. „Wir haben mehrmals versucht, mit ihm zu sprechen, aber er wollte sich nicht öffentlich dazu äußern.“ Deshalb blieben die Vorwürfe weiter im Raum.

Müllegger-Steiger betont gleichzeitig: „Die Unschuldsvermutung gilt.“ Man wolle mit dem Fraktionsausschluss auf keinen Fall sagen, dass er etwas falsch gemacht habe. Etwaige Vorwürfe müssten natürlich aufgearbeitet werden. Aber: „Die Hetze, die da gegen Ludwig Asam abläuft, ist unerträglich.“ Ihr wäre es am liebsten gewesen, wenn Asam das Amt freiwillig hätte ruhen lassen, bis alles geklärt sei. Das habe er jedoch verneint, weshalb die Fraktion seinen Ausschluss beschlossen habe. „Das ist uns alles andere als leicht gefallen.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte Asam, der kein Parteimitglied ist, vergangene Woche: „Zu meinem Ausschluss möchte ich sagen, dass ich mir selbst nichts zu schulden kommen habe lassen. Ich halte meinen Ausschluss für offensichtlich rechtswidrig. Für mich habe ich aber entschieden, nicht dagegen vorzugehen.“

Entscheidung für Erweiterung der Kaninchenhaltung sorgt nun für Kritik

Doch nicht nur die späte Reaktion der Grünen erntete Kritik. Auch der Fakt, dass der Kissinger Gemeinderat einstimmig – also auch mit Stimmen der Grünen – 2023 die Erweiterung der Kaninchenhaltung in Kissing beschlossen hatte, sorgte für Unmut. Für Katrin Müllegger-Steiger ist das allerdings kein Widerspruch. Sie erklärt: Die grüne Linie sei eindeutig, dass man von solchen Tierversuchen wegkommen müsse, wo möglich. Hier sei insbesondere die Pharmaindustrie gefragt. Doch solange es eine medizinische Notwendigkeit gebe, sei man für eine solche Anlage.

„Das ist auch nicht der Vorwurf an Ludwig Asam“, sagt sie. Der Grund für den Ausschluss seien ausschließlich die tierschutzrelevanten Verstöße, die im Raum stehen, oder vielmehr, dass er als Betriebsleiter der Partei gegenüber nicht dabei geholfen habe, die Vorwürfe zu entkräften.