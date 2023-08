Karmiel

vor 19 Min.

Meringer Delegation reist am dritten Tag durch die Geschichte

Plus Am ersten Abend des Tanzfestivals in Karmiel standen 100 Jahre Volkstanz im Mittelpunkt. Beim Rundgang durch die historische Kreuzfahrerstadt Akko tauchten die Meringer tief in die Historie ein.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Drei Tage lang treffen sich in Karmiel die verschiedensten Tanzgruppen zu einem Festival. Was 1987 mit einem Fest auf der grünen Wiese begann, wuchs in den letzten 30 Jahren an zum größten Folklorefestival für Amateur- und Profitanzgruppen. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern war die Delegation aus Mering um Bürgermeister Florian Mayer.

Große Freude über die Freunde aus Mering

Stellvertretend für die Stadt Karmiel hatte Bürgermeister Moshe Koninsky die Gruppe aus Mering zu diesem dreitägigen Festival eingeladen. Neben der Städtefreundschaft zu Mering hat Karmiel noch zehn weitere Städtepartnerschaften. Auch Gruppen aus Rumänien und Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf waren unter den Gästen, die am Dienstagabend zum Galaabend vor der Tanzshow eingeladen waren. "Ich freue mich, dass wir heute den Abend auch mit unseren Freunden aus Mering feiern können", sagte Bürgermeister Koninsky.

