Einblicke in viele Berufswelten in der Friedberger Konradin-Realschule

Die Friedberger Konradin-Realschule ist seit vielen Jahren ein großer Aktivposten, wenn es um Informationsangebote für Ausbildungssuchende geht. Bereits 2023 wurde das langjährige Konzept der Berufswelten neugestaltet und als Kombination von Ausbildungsmesse und Fachvorträgen organisiert. In dieser Form fand die Veranstaltung am Donnerstag wieder sehr großen Zuspruch. Der Elternbeirat erntete großes Lob von allen Beteiligten.

Regionale Firmen präsentieren sich in Friedberg

„Schnuppert Euch jetzt zum Ausbildungsplatz für das nächste Jahr“, lädt Claudia Brandstädter, Vorsitzende des Elternbeirats, die Schülerschaft in ihrer Begrüßung ein. Im weiteren Gespräch führt sie aus, dass ihr und dem Organisationsteam wichtig war, eine große Bandbreite an Berufsbildern in unterschiedlichen Branchen und Betriebsgrößen zu präsentieren. So stellten Firmen und Organisationen Berufe in Pflege und Erziehung, in der Lebensmittelbranche, im Dienstleistungsbereich, bis hin zum öffentlichen Dienst, (Landratsamt, Zoll) vor. Auch Sprachinstitute waren vertreten. Mit Tenneco und Voxeljet, die beide mit der Konradin-Realschule kooperieren, waren auch zwei große Friedberger Industriebetriebe mit eigenen Lehrwerkstätten vor Ort. Lediglich bei den handwerklichen Berufen konnte man aufgrund der begrenzten Ausstellerfläche nur wenigen Handwerksbetrieben zusagen. Diese können aber am „Tag des Handwerks“, der im März 2025 bereits zum dritten Mal stattfinden wird, ihre Berufe direkt in den Firmen vorstellen, so Brandstädter weiter.

Icon Vergrößern Lennerd Brunner (links) und Maximilian Baur lassen sich von Hauptmann Marcel Molt die vielfältigen zivilen und militärischen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr erklären. Foto: Manuel Weindl Icon Schließen Schließen Lennerd Brunner (links) und Maximilian Baur lassen sich von Hauptmann Marcel Molt die vielfältigen zivilen und militärischen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr erklären. Foto: Manuel Weindl

Schulleiterin Daniela Walther fasst die Zusammenstellung der teilnehmenden Firmen zusammen: „Betriebe vor Ort für Schüler vor Ort“. Dies ermögliche ihren Schülern und Schülerinnen, einen guten Ausbildungsplatz in der Nähe des Wohnortes zu finden. Zudem betont sie, eine solche Veranstaltung sei ohne das monatelange und ehrenamtliche Engagement von Elternbeirat und Förderverein nicht denkbar.

Die teilnehmenden Firmen begrüßen die angenehme familiäre Atmosphäre in der Aula, die es allen Beteiligten sichtlich leicht macht, gute Gespräche mit den Jugendlichen zu beginnen. So ist Walter Luksch, stellvertretender Schulleiter der Berufsschulen Wittelsbacher Land begeistert, wie interessiert und gut vorinformiert die Schülerinnen an seinen Stand kommen. Mit der Teilnahme seiner Schule sollte vor allem die neugegründete Fachakademie für Erziehung bekannt gemacht werden, die nun auch im nördlichen Landkreis eine solche Ausbildung ermöglicht.

Bei den Schülerinnen und Schülern in Friedberg kommen die Berufswelten gut an

Nico Kunzmann, Juniorchef der gleichnamigen Kellerei aus Dasing, war bereits letztes Jahr bei den Berufswelten dabei und ist wieder voll des Lobes. Einen seiner Auszubildenen für Lebensmitteltechnik hat er im letzten Jahr auf den Berufswelten rekrutieren können. Philip Blain, Leiter der Berufsfachschule Inlingua, war ebenfalls schon 2023 vertreten: Schüler aus der Friedberger Konradin-Realschule beginnen regelmäßig eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent an seiner Schule.

Icon Vergrößern Jan Dossen aus der achten Klasse informiert sich bei Nico Kunzmann über die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Foto: Manuel Weindl Icon Schließen Schließen Jan Dossen aus der achten Klasse informiert sich bei Nico Kunzmann über die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Foto: Manuel Weindl

Auch bei den Schülern und Schülerinnen kommen die Berufswelten gut an - sie besuchen die Messe aus unterschiedlichen Gründen. So möchte sich Tim Wagner aus der achten Klasse bereits jetzt über Praktika in der neunten Klasse informieren. Er könnte sich eine Ausbildung als Erzieher gut vorstellen. Moritz Mert aus der neunten Klasse hat zwar schon einen Praktikumsplatz, ist sich aber noch nicht sicher, welcher Beruf letztlich einmal der Richtige für ihn sein wird. Tim aus der zehnten Klasse wiederum hatte zwar schon eine Zusage für seinen Traumberuf als Schreiner, kann diesen aber aus gesundheitlichen Gründen nun doch nicht erlernen. So nutzt er hier jetzt die Gelegenheit zur Umorientierung.

Großen Zuspruch findet der Stand der Bundeswehr, die über 60 zivile Ausbildungsberufe bietet: von handwerklichen und technischen bis hin zu medizinischen und kaufmännischen Berufen, wie Markus Gloschmann, Förderberater bei der Bundeswehr, ausführt. Auch Maximilian Baur aus der zehnten Klasse holt nähere Information an diesem Stand ein und erfährt dabei, unter welchen Umständen eine Ausbildung direkt im Anschluss an die mittlere Reife sinnvoll wäre und wann ggf. dazwischen noch das Fachabitur an der FOS ratsam ist. Marion Engstler von der VR-Bank berichtet, dass sie neben vielen guten Gesprächen über Ausbildungsmöglichkeiten auch Besucher vom benachbartem Friedberg Gymnasium hatte, die sich über ein duales Studium informiert hätten.