Katze Canbaz wurde von einem Lkw-Fahrer gerettet

Ein kleines Wunder am Straßenrand: Die junge Katzendame Canbaz verdankt ihr Leben einem aufmerksamen Lkw-Fahrer, der sie am Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt Derching entdeckte. Allein, schutzlos und mitten im Verkehrschaos – warum sie dort unterwegs war, bleibt ein Rätsel. Doch der Fahrer zögerte nicht lange: Er packte die verängstigte Samtpfote behutsam ein und brachte sie ins Tierheim.

Canbaz ist ein echter Hingucker. Ihre interessante Zeichnung macht sie unverwechselbar und mit ihren großen, neugierigen Augen erobert sie Herzen im Sturm. Vermutlich im Januar 2024 geboren ist sie bereits geimpft, gechippt und entwurmt. Die Kastration steht noch aus.

Katze Canbaz zeigt sich im Tierheim Lecharche nahe Augsburg zutraulich

Im Tierheim zeigt sich Canbaz als ausgesprochen zutraulich, verschmust und freundlich. Sie liebt die Nähe zu Menschen und genießt Streicheleinheiten sichtlich – ein wahrer Sonnenschein auf vier Pfoten. Auch mit Kindern dürfte sie gut zurechtkommen. Aktuell teilt sie sich ihr Zimmer mit einer weiteren Katze, was sie gelassen hinnimmt – ein Hinweis darauf, dass sie mit Artgenossen gut auskommt.

Eines ist jedoch klar: Canbaz ist keine Wohnungskatze. Sie braucht Freigang, frische Luft und die Freiheit, die Welt draußen zu entdecken – aber bitte sicher und geliebt. Wer schenkt dieser tapferen kleinen Kämpferin ein liebevolles Zuhause? Interessenten können sich beim Tierheim Lecharche melden (Neue Bergstraße 101 in Friedberg, Telefonnummer 0821/4552900 oder E-Mail info@tierschutz-augsburg.de). (AZ)