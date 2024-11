Katze wird in Dasing schwer misshandelt

Schwer misshandelt wurde am Samstag vor einer Woche eine Katze in Dasing. Sie wurde von ihren Besitzern nach draußen ins Freie gelassen, als sie wieder zurückkehrt, hatte sie tiefe Schnittwunden im Brust- und Schwanzbereich. Nur durch eine tierärztliche Versorgung konnte das Tier gerettet werden. Jetzt such die Polizei Friedberg nach Hinweisen unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)

Eva Weizenegger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Katze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis