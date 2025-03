Eierkrise? Nicht im Landkreis Aichach-Friedberg

Eier werden immer teurer und das nicht nur in den USA. Laut Statistischem Bundesamt sind die Preise in Deutschland in den vergangenen Jahren um rund 40 Prozent gestiegen. Auch jetzt zeichnet sich ab: Die Nachfrage nach Eiern übersteigt hierzulande bei Weitem das Angebot. Kein Wunder, wie vorläufige Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft zeigen. Denn 2024 wurden pro Kopf durchschnittlich fast 250 Eier gegessen, zehn mehr als im Vorjahr. Die Auswirkungen sind regional allerdings unterschiedlich. Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gibt es vor Ostern gute Nachrichten: Wie viele Eier-Direktvermarkter bestätigen, steigen die Preise in der Region, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang.

