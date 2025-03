Kiloweise Schnäppchenpreise beim Bücherflohmarkt in Mering

1650 Kilo verkaufte Bücher, so lautete die Bilanz der Bücherei Mering im vergangenen Jahr. Ein solch beachtliches Ergebnis wünscht sich das Büchereiteam auch dieses Mal, wenn am kommenden Sonntag von 10 bis 16 Uhr wieder der Bücherflohmarkt in der Mehrzweckhalle stattfindet. „Eine besondere Herausforderung ist es, dass heuer leider nicht parallel dazu der Fastenmarkt stattfindet“, bedauert Büchereileiterin Christine Hieke. Denn nach dem Budenbummel am ersten Marktsonntag im Frühjahr noch ein paar Bücher zum Schnäppchenpreis mitnehmen, das wurde für viele Bücherbegeisterte zur über die Jahre lieb gewonnenen Tradition.

Schon über 30 Jahre gibt es den Flohmarkt. Zu Zeiten, als die Bücherei noch im Papst-Johannes-Haus untergebracht war, fand er zunächst noch im Jugendzimmer und Flur davor statt, später dann im großen Saal und seit ein paar Jahren in der Mehrzweckhalle. „Letztes Jahr hatten wir eine Viertelstunde nach Öffnung bereits 150 Leute in der Halle“, berichtet die stellvertretende Büchereileiterin Frauke Niederhofer. Kein Wunder, denn es gibt ein enormes Angebot an Romanen, Kinderbüchern, Reiseliteratur, Taschenbüchern und Sachbüchern, die übersichtlich nach Themen sortiert werden. Verkauft wird nach Gewicht: ein Kilo Bücher für 1,80 Euro.

Bücher für den Flohmarkt können am Samstag abgegeben werden

Es wird aber nicht nur viel gekauft, sondern auch stapelweise Lesestoff zum Verkauf gespendet. Abgegeben werden können die Bücher am Samstag von 10 bis 14 Uhr an der Mehrzweckhalle. „Wichtig ist uns dabei, dass sie nicht in Wäschekörben, sondern in Pappkartons oder Tüten gebracht werden und dass sie gut erhalten und noch einigermaßen aktuell sind“, betont Hieke. Nicht angenommen werden Zeitschriften, CDs, DVDs oder Spiele.

Übers Jahr werden in der Bücherei regelmäßig Medien aussortiert, 1500 war es in den vergangenen Monaten, kurz vor dem Flohmarkt kamen noch einmal 900 Titel dazu. Aus dem Regal muss raus, was beschädigt, verschmutzt oder veraltet ist. „Unsere Faustregel war, alles vor dem Jahr 2012 wegzutun“, erklären die Bücherei-Fachfrauen. Wobei Sachbücher und Reiseführer ein kürzeres Verfallsdatum als Romane haben. „Wir sind immer darum bemüht, unseren Bestand aktuell zu halten“, betonen Hieke und Niederhofer. Fast die gleiche Zahl an Medien, die aussortiert wurde, wurde 2024 neu angeschafft. Über 2300 neue Titel waren es. Die Erneuerungsquote liege bei 10 Prozent, das sei ideal. Somit wird im Schnitt alle zehn Jahre der komplette Bestand erneuert, damit die Bücherei für ihre Leserschaft attraktiv bleibt.

Ende 2024 bot die Meringer Einrichtung rund 24.000 Medien, inklusive CDs, DVDs, Spiele und E-Books zur Ausleihe. Im vergangenen Jahr wurden über 86.700 Bücher entliehen, das sind pro Leser 3,6 Bücher im Jahr. Den Grundstock für Neuanschaffungen bildet der jährliche Etat, den die Gemeinde Mering zur Verfügung stellt. Kleinere Zuschüsse gibt es vom Michaelsbund, der Pfarrgemeinde und der Diözese.

Nicht jeder Bestseller landet im Büchereiregal in Mering

„Wir versuchen mit unserem Angebot einen großen Querschnitt der Leserschaft zu erreichen“, erklären Hieke und Niederhofer. Nicht alles, was auf der Bestsellerliste steht, wird angeschafft. Auch auf Bücher zu sehr speziellen Themenbereichen verzichtet man, dafür kommen Sachbücher zu aktuellen Themen ins Regal. Als Mitglied des Michaelsbundes orientiert sich die Bücherei vorrangig an deren Vorschlagslisten, informiert sich anhand von Online-Rezensionen und fühlt sich auf den Frühjahrs- und Herbsttagungen ihres Dachverbands gut beraten.

„Bei manchen Neuerscheinungen hat man den passenden Leser schon vor Augen“, berichtet Niederhofer. Schon über 25 Jahre ist sie in der Bücherei engagiert, anfangs war sie ehrenamtlich tätig, mit dem Umzug ins alte Feuerwehrhaus wurde sie stellvertretende Büchereileiterin. Die Leidenschaft fürs Buch teilen auch alle 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei den zahlreichen Veranstaltungen mit anpacken. Vor allem der Bücherflohmarkt braucht viele starke Hände, um die Kisten zu schleppen und die Verkaufstische aufzubauen. Oft helfen die Ehepartner oder ehemalige Mitarbeiter beim Auf- und Abbau mit. Froh ist das Team auch über die Unterstützung des Bauhofs beim Büchertransport.

Von dem Verkaufserlös können über den verfügbaren Etat hinaus Medien angeschafft werden. „Wir finanzieren damit auch unsere beliebten Veranstaltungen wie Lesungen und Vorträge“, informiert Büchereileiterin Hieke. Besonders ans Herz legen will sie die kommentierte Filmaufführung mit Professor Weber unter dem Titel „Führer und Verführer“, sie findet am Dienstag, 8. April, um 19.30 Uhr statt.