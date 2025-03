Umzug nach Eurasburg entpuppt sich für Rinnenthaler Kindergarten als Glücksgriff

Seit nun mehr neun Monaten beschäftigen die Kindergartenleiterin Carolin Epple die Auswirkungen des schweren Hochwasserschadens am Rinnenthaler Kinderhaus aus dem Jahr 2024. Damals wurde die erst 2022 eröffnete Einrichtung Opfer der Unwetter und ist seitdem quasi stillgelegt. „Ursprünglich war die Rede von fünf Wochen Übergangszeit und als Alternative wurde uns die alte Turnhalle in Rinnenthal angeboten. Glücklicherweise haben uns die Eurasburger die Türen geöffnet und die Stadt Friedberg die Kosten übernommen. Sonst wäre das hier so nicht möglich“, erzählt Epple. Die Rede ist hier vom Kinderhaus Maria Heimsuchung in Eurasburg. Dieses sprang spontan als Ausweichquartier für den Nachwuchs ein und bietet aktuell 25 Kindergarten- und 10 Krippenkindern aus Rinnenthal eine Unterkunft.

