Kinderhaus Kapellenberg ist trotz Kreisverkehrssperrung gut erreichbar

Auch die Eltern und das Team des Kinderhauses Kapellenberg in Mering beschäftigt die Sperrung des Kreisverkehrs an der Augsburger Straße ab nächsten Montag. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Eltern und auch von Kolleginnen, wie sie künftig die Einrichtung erreichen können“, sagt Manuela Sirch, Leiterin des Kinderhauses Kapellenberg. Besonders weil auch am Samstag, 25. Oktober, das große Jubiläumsfest zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung, die in der Trägerschaft der Marktgemeinde Mering ist, stattfindet.

Kinderhaus Kapellenberg stemmt diese Situation gemeinsam

Ab Montag, 20. Oktober, ist der Kreisverkehr an der Augsburger Straße gesperrt. Foto: Bernhard Weizenegger

„Wir hoffen, dass trotz Sperrung Eltern, Gäste, Besucherinnen und Besucher zu uns kommen“, sagt Sirch. Sie leitet die Einrichtung seit Dezember 2020. Mit dem Fahrrad und zu Fuß sei die Kita am Kapellenberg ohnehin weiter gut erreichbar. „Wer mit dem Auto kommt, kann über die ausgewiesenen Umleitungsstrecken fahren“, sagt sie. Das sind ortsauswärts über die Kirchstraße, Hörlgraben und Gessweinstraße und dann zurück über Hörmannsberg und Alt-Kissing. „Wir meistern diese Situation gemeinsam sicherlich und sind darauf eingestellt, dass manche Kinder erst ein wenig später am Morgen gebracht werden können“, sagt Sirch. Man habe während der Coronapandemie weitaus größere Herausforderungen stemmen müssen.

Das Kinderhaus am Kapellenberg wurde 2020 um ein weiteres Haus an der Kornstraße erweitert. Seitdem könnten in der Einrichtung drei Krippengruppen und drei Kindergartengruppen betreut werden. „Derzeit sind es aber zwei Krippengruppen“, sagt Sirch. Insgesamt besuchen 95 Kinder die Einrichtung. Davon werden acht Kinder mit besonderem Förderbedarf betreut. 26 pädagogische Fachkräfte, zwei Hauswirtschaftskräfte sowie drei Individualbetreuer sind im Team. Mittlerweile hat sich auch das offene Konzept im Kindergarten geändert. „Aufgrund der neuen Räumlichkeiten war das nicht mehr möglich, jetzt werden die Kinder ab drei Jahren in Gruppen betreut“, erklärt die Einrichtungsleiterin. In der Krippe ist das Konzept teiloffen. Die Kinder haben jedoch eine Bezugsgruppe.

Ein Fest für das Kinderhaus am Kapellenberg

„Wir freuen uns, am Samstag, 25. Oktober, den Besucherinnen und Besuchern unser Haus zu zeigen“, sagt Manuela Sirch. Ab 14 Uhr finden jeweils bis 18 Uhr zu vollen Stunde Führungen durch das Haus statt. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm im neugestalteten Garten. Bobbycarrennen, Kinderschminken, Kindertheater und Aufführungen der Kinder und des Teams runden das Programm ab. Dazu gibt es verschiedene Snacks von Patata Loca, der Metzgerei Reich und Amazing Food Gastronomie. „Unser engagierter Elternbeirat hat für das Jubiläumsfest eine große Tombola vorbereitet“, freut sich Sirch.