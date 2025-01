Zwischen Ketten und Einzelhandel: Das treibt kleine Filialisten an

Als Hörgeräteakustiker Michael Schmitz 2018 sein Geschäft „Kini Hören“ in Friedberg eröffnete, wusste er, dass es nicht bei einem bleiben würde. Rund sieben Jahre später hat der 36-Jährige zwei weitere Filialen, eine in Welden sowie eine in Klosterlechfeld. Schmitz gehört zu einem Typ Unternehmer, der eher selten ist. Große Ketten mit Filialen in ganz Deutschland findet man viele, kleine Filialisten mit zwei oder drei Geschäften nicht. Was sind die Chancen dieses Modells? Und was die Herausforderungen?

