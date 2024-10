Kirchenmusiker Hans Holzmüller geehrt

Große Ehre wurde dem Organisten der Pfarrgemeinde Rehrosbach, Hans Holzmüller, zuteil. Vor 50 Jahren begann er als Leiter des Chores und spielte etwas später zusätzlich die Orgel in der Kirche St. Peter und Paul. Pfarrer Martin Schnirch überreichte ihm die Dankesurkunde des Amtes für Kirchenmusik der Diözese Augsburg. Persönlich schätze er am Organisten seine bedingungslose Zuverlässigkeit. Zudem suche er immer nach inhaltsgerechten Liedern und berührender Musik. Als Vorsänger nehme er die Kirchenbesucher überzeugend und sicher mit in einen würdevollen Gottesdienst. Kirchenpfleger Josef Bertele fasste den Dank der gesamten Kirchengemeinde in lobende Worte.

Ein Tag „Sonderurlaub“ mit Geldbetrag bildeten das sichtbare Dankeschön an den Organisten Hans Holzmüller. Sonja Holzmüller, die sich ja dem Zeitmanagement ihres Mannes stets anschließen muss, erhielt mit einem Blumenstrauß ebenfalls ein herzliches „Danke“. Auch der Geehrte fand seinerseits lobende Worte für seine Pfarrgemeinde. “Was wäre ein Organist ohne eine singende Gemeinde?“ Und für den vollen und kräftigen Gesang sind die Rehrosbacher Kirchenbesucher in der ganzen Pfarreiengemeinschaft bekannt. (AZ)