Kirchstraße in Mering wird mehrere Tage gesperrt

Die Kirchstraße in Mering wird ab kommendem Montag bis voraussichtlich Freitag an deren nördlichem Ende komplett gesperrt. Grund dafür ist der Glasfaserausbau. Ob die Arbeiten bis Freitag beendet sind, hängt sowohl vom Wetter als auch vom Baufortschritt ab.

Die Sperrung beginnt an der Einmündung Augsburger Straße (nahe Kreisverkehr) und endet auf Höhe Kirchstraße 50. Der Einmündungsbereich an der Ostendstraße in die Kirchstraße ist ebenfalls gesperrt. Für Fußgänger werden mittels Absperrschranken von der Baustelle abgegrenzte Notwege erstellt, die sicher an der Baustelle vorbeiführen. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Mülltonnen werden in der Kirchstraße trotzdem geleert

Die Mülltonnen werden im gesperrten Bereich auch während der Arbeiten geleert, die Durchfahrt für das Entsorgungsfahrzeug wird ermöglicht. Betroffene Anlieger im Bereich der Sperrung werden mittels Einwurfschreiben von der Firma informiert. Dieses enthält auch einen Ansprechpartner der Baufirma mit Mobilfunknummer.

Die Baufirma versucht, die Einschränkungen für betroffene Anlieger so gering wie möglich zu halten und gewährleistet die Grundstückszufahrten beziehungsweise spricht sich mit betroffenen Anliegern ab, falls eine Zufahrt kurzzeitig nicht anfahrbar sein sollte. Bei Problemen werden Anlieger gebeten, direkt mit den Mitarbeitern vor Ort zu sprechen oder die Kontaktdaten im Einwurfschreiben zu nutzen.

Am Sonntag wird in Mering der Marienplatz gesperrt

Neben der Kirchstraße wird in Mering am Sonntag von 8 bis 18 Uhr außerdem der Marienplatz wegen der Einweihung der Stele gesperrt. Diese erinnert an die Gründung der Siedlung St. Afra vor 75 Jahren. Die Vollsperrungen befinden sich in der Afrastraße auf Höhe des Kindergartens sowie in der Guttenbrunnstraße auf Höhe des Kindergartens.

Die Nikolaistraße bleibt bis zur Einmündung in die Wilhelm-Busch-Straße befahrbar. Die eigentliche Sperrung befindet sich auf Höhe der Hausnummern 3 und 4 des Marienplatzes. Die Eichendorffstraße ist ab südlich der Hausnummer 10 gesperrt. (AZ)