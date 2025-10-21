13 junge Talente zeigen Kishons Blick auf Kunst und Alltag im Dachtheater

Nachdem die NTM Neons zuletzt vor allem mit Dramen und Krimiinszenierungen überzeugen konnten, wagen sie nun unter Leitung von Markus Schwab den Einstieg in ein anderes Genre. Mit dem Kishon-Theaterstück „Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“ bringt die Jugendgruppe des Neuen Theaters Mering im November ein Stück des wohl bekanntesten Satirikers des letzten Jahrhunderts auf die Bühne im Dachtheater in der Schlossmühle.

Ephraim Kishon hatte das Stück selbst inszeniert

Als Kunsthistoriker und diplomierter Metallbildhauer war Ephraim Kishon ein scharfer Kritiker der modernen Kunst. Dies wird nirgends so deutlich, wie in seinem 1965 erschienenen Theaterstück, in dem Kishon einen satirischen Blick auf die abstrakte bildende Kunst wirft. Raphael, ein junger Künstler, der Rembrandt verehrt, hat es mit seinen gegenständlich gemalten Bildern bisher nicht weit gebracht. Einzig seine Freundin Dahlia, die er schon oft gemalt hat, glaubt an ihn. Auch die Kunstkritikerin Kaschtan findet bei ihrem überraschenden Besuch in seinem Atelier keinen Gefallen an Raphaels Werken. Doch dann fällt ihr Blick auf eine zufällige Konstruktion: Um mit dem Wasserkocher die Deckensteckdose, in der eigentlich die Lampe eingesteckt ist, zu erreichen, wurden Tisch, Stuhl und Schemel übereinander gestapelt. Im gleichen Moment, in dem Kaschtan den Künstler fragt, wie das Gebilde heißen soll, ruft Dahlia, die das Gespräch der beiden nicht weiter verfolgt hat, „Raphi, zieh den Stecker raus, das Wasser kocht!“. Damit hat das „Kunstwerk“ einen Namen. Die Kunstkritikerin ist begeistert. Gleichzeitig ist mit diesem bizarren Gebilde nun auch eine neue Kunstrichtung entstanden: die mobiliaristische Kunst.

Raphael geht nach Paris, um als Künstler zu arbeiten und berühmt zu werden. Dort merkt er bald selbst, dass alles Humbug ist und die Leute einfach veräppelt werden. Doch die Dinge nehmen ihren Lauf. Die deutsche Erstaufführung des Stückes wurde von Ephraim Kishon selbst in den „Hamburger Kammerspielen“ inszeniert. Es wurde weltweit mit großem Erfolg aufgeführt und begeistert bis heute Theaterbesucherinnen und -besucher.

Das sind die Aufführungstermine im Dachtheater Mering

Auch das Publikum im Dachtheater in der Schlossmühle in ering darf sich auf eine humorvolle Inszenierung freuen. Das Ensemble, bestehend aus 13 Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspielern, arbeitet seit Wochen intensiv am Stück und lässt sich während der Proben immer wieder aufs Neue von Kishons Witz anstecken.

Die Aufführungen im Dachtheater in der Schlossmühle finden am 22. und 23. und 29. und 30. November, jeweils um 19 Uhr, im Dachtheater in der Schlossmühle statt. Karten gibt es ab 24. Oktober bei M-Style Friseur & Barbier in Mering oder online unter www.neues-theater-mering.de. (AZ)