"Ich bin am Boden": Haus-Gabriel-Bewohner können erst im März zurückkehren

Auch der Mann von Henrike Karbstein musste in nach dem Unwetter im August in ein anderes Pflegeheim umziehen.

Plus Das Unwetter beschädigte das Kissinger Pflegeheim so stark, dass die Bewohner umziehen mussten. Unsicherheit, aufwendige Planungen, Sorge um Weihnachten: Eine Angehörige erzählt.

Von Anna Katharina Schmid

Am Tag des Unwetters war Henrike Karbstein bei ihrem Mann. Die 80-Jährige hatte noch überlegt, das kurze Stück vom Haus Gabriel nach Hause zu laufen, dann wollte sie lieber den Regen abwarten. "Vor den Fenstern war plötzlich eine Nebelwand", erinnert sie sich. "Man hat nichts mehr gesehen, so hat der Sturm gewütet." Sie hörte einen lauten Schlag – vermutlich das Dach, das der Wind vom Gebäude riss. Das schwere Unwetter Ende August richtete vor allem in Kissing massive Schäden an, auch am Haus Gabriel. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten in andere Pflegeheime ziehen und wohnen seither dort. Das ist nicht nur für sie, sondern auch ihre Angehörigen eine Belastung. Nun steht fest: Die Arbeiten dauern länger als erwartet. "Ich bin wirklich am Boden", sagt Henrike Karbstein.

Dramatische Rettung aus dem Kissinger Pflegeheim

Wie die meisten der Bewohnerinnen und Bewohner kam ihr Mann in der Sturmnacht in der Mehrzweckhalle unter. Sie zeigt Fotos auf dem Handy, unzählige Pflegebetten aneinander gereiht, dazwischen Pflegekräfte, Angehörige, Seniorinnen und Senioren. Am liebsten hätte Karbstein ihren Mann nach Hause geholt. Aber der 83-Jährige sitzt im Rollstuhl und die Wohnung liegt im Obergeschoss, dazu gibt es keinen Aufzug und unzählige Schwellen. Wie die meisten der anderen Seniorinnen und Senioren wurde er in umliegende Pflegeheime verlegt. Eigentlich haben sie Glück, erzählt die Rentnerin. Ihr Mann kam ins nahe gelegene AWO-Heim nach Aichach. Nicht nach Bad Gögging, Senden, Illertissen, Ulm oder Schongau, wie einige der anderen. Doch für Henrike Karbstein bedeutet das: Sie muss für jeden Besuch Hilfe in Anspruch nehmen, da sie selbst nicht mehr Auto fährt. Ihre Familie und Freunde unterstützen, wo es geht.

