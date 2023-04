Kissinger Tanzstudio Effekt will mit Show die Kongresshalle füllen

Evelyn Wrusch blickt auf zehn erfolgreiche Jahre mit ihrem Tanzstudio zurück. Was ihre Gruppen drauf haben, zeigen sie bei einer großen Jubiläumsvorführung.

Evelyn Wrusch begann mit einer zweiten Tanzlehrerin und fünf Gruppen, jetzt unterrichten acht Trainer und Trainerinnen 22 Gruppen beim Kissinger Tanzstudio Effekt. Vor zehn Jahren hatte die Meringerin hat das Studio in der Bahnhofsallee 6 in Kissing eröffnet. Statt an zwei Parteien wollte ihr Vermieter alle Räume nur an sie vermieten. Damals hatte sie etwas Angst, ob ihr Angebot gut genug ankommen werde.

Die Sorge war offensichtlich unbegründet: denn beim Show- und Gardetreffen von Lach Moro, beim internationalen Festival in Mering oder beim Brunnenfest wird den Tänzern und Tänzerinnen zugejubelt. Jetzt blickt das Tanzstudio auf zehn Jahre und viele Erfolge bei Turnieren zurück. Diesen Anlass möchte Evelyn Wrusch mit ihren Schülern und Schülerinnen und allen Trainern und Trainerinnen mit einer großen Jubiläumsshow "10 Years of Dancing“ am 7. Mai ab 16 Uhr im Kongress am Park in Augsburg feiern.

Evelyn Wrusch hat schon als Kind beim Landestheater Sachsen getanzt

Schon im Alter von acht Jahren startete Evelyn Wrusch ihre Tanzkarriere mit Folklore und Ballett im Landestheater Sachsen in Radebeul bei Dresden, wechselte im Alter von 15 Jahren zum Kulturpalast Dresden ins Showballett, bevor sie zehn Jahre in Leipzig für die Fernsehshow "Wenn schon – denn schon“ auftrat. Im Alter von 25 Jahren erlangte sie beim Friedrichstadtpalast ihren Berufsausweis für Show- und Jazzdance.

In Mering unterrichtete sie anfangs im Kindergarten Kunterbunt, dann im Fitpoint Kissing, bevor sie sich an ein eigenes Studio wagte. Während sie zu Beginn nur Showtanz, Ballett und Zumba anbot, sind jetzt noch Hip Hop, Commercial, Breakdance, Contemporary, Jazzdance, K-Pop und die Turniergruppen hinzugekommen.

Tanzstudio Effekt bei Bayerischen Meisterschaften in Wolfratshausen

"Wir trainieren bereits seit Herbst für die Jubiläumsshow und vier Turniere, die von April bis Juli stattfinden“, verrät die Studio-Chefin. Es geht los mit den Bayerischen Meisterschaften in Wolfratshausen am 29. April, nach der Jubiläumsshow folgt am 20. Mai die Street Dance Factory in Schwabmünchen. Weiter geht es mit den IVM in Weinheim am 17. Juni und nicht weit ist es zum Königscup am 23. Juli in Königsbrunn. Auch am Brunnenfest am 24. Juni wird das Tanzstudio Effekt teilnehmen und einen Tag der Offenen Tür am 8. Juli anbieten.

"Bei unserer Jubiläumsshow können alle Gruppen von den Dreijährigen bis zu den Mamas und Papas auftreten“, erklärt Evelyn Wrusch die Besonderheit dieser Veranstaltung. Tänzer und Tänzerinnen im Alter von drei bis fünf Jahren gibt es derzeit sehr viele. Da im Herbst viele neue begannen, seien es jetzt zwei Gruppen mit über 20 Kindern, so Wrusch. Die Besucher und Besucherinnen werden eine schöne Show mit Ballett zum Kinofilm "Rio“ sehen, bei der die Tänzerinnen große LED-Kleider und LED-Flügel tragen. Als "Pretty Birds“ werden die Tänzerinnen Ayleen Wrusch und Marlene Sager auftreten.

Auch die Trainer des Kissinger Tanzstudios zeigen bei einem Auftritt ihr Können

Der ADTV-Tanzlehrer Tobias Bertschin - ADTV steht für Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - , der im Tanzstudio unterrichtet, leitet eine große Trainershow, bei der sich Trainer und Trainerinnen dem Publikum vorstellen.

Einen der ersten gemeinsamen Auftritte zeigt die 20-köpfige Truppe "Menos Odio“ unter Leitung von Tobias Bertschin und Robin Lamm, bei der auch fünf Tänzerinnen vom Tanzstudio Effekt mit von der Partie sind. "Wir haben diesmal auch Auftritte von Sängerinnen: Celine Hummel, die Musikmanagement studieren möchte und Aleyna Ludwig, eine Newcomerin mit ihrem Lied Fremde“, freut sich Evelyn Wrusch.

Die Showtanzgruppe mit 16 Tänzerinnen – elf davon sind Mamas – wird mit weißen Zylindern, weißen Fracks und goldenen Bodys einen Tanz aus dem Musical "A Chorus Line“ und aus der "Rocky Horror Picture Show“ präsentieren. Die Gruppe "Einsmehr“ zeigt unter Leitung von Alice Schäffer ihr neues Programm zum Titel "Zuversicht“ von Roland Kaiser und zu Mark Forsters Lied "Bist du okay?“. "Besonders freue ich mich, dieses Mal mit meinem Mann Robert zusammen die Moderation der Jubiläumsshow zu übernehmen und auf die neue Gruppe "Future Crew“ meines Enkels Noah Schäffer“, verrät Evelyn Wrusch.

Info: Die Jubiläumsshow "10 Years of Dancing“ findet am 7. Mai von 16 Uhr bis 18.30 Uhr im Kongress am Park Augsburg statt. Einlass ist ab 15 Uhr. Restkarten sind von Montag bis Freitag im Tanzstudio Effekt in der Bahnhofsallee 6 in Kissing zwischen 17 und 21 Uhr erhältlich.