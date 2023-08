Kissig

Energetische Sanierung? Kissing diskutiert über Zukunft der Paartalhalle

Plus Mehrmals hat sich Kissing auf eine Förderung für eine Sanierung der Paartalhalle beworben - ohne Erfolg. Deswegen fällte der Gemeinderat nun eine Entscheidung.

Die Paartalhalle ist in die Jahre gekommen. Eine mangelhafte Dämmung, enorme Heizkosten: Für eine vollumfängliche energetische Sanierung des Gebäudes kalkulierte Kissing zuletzt 8,5 Millionen Euro - eine enorme Summe. Bereits dreimal bewarb sich die Gemeinde deswegen auf Förderungen. "Wir sind nicht zum Zug gekommen", fasste Bürgermeister Reinhard Gürtner zusammen. Mittlerweile gebe es in der Verwaltung keine Kapazitäten mehr, um die aufwendigen Anträge zu aktualisieren und erneut zu stellen. Im Gemeinderat regte sich Unmut. Wie geht man die Sanierung am besten an?

Katrin Müllegger-Steiger, Fraktionsvorsitzende der Grünen, fragte nach, ob man den Antrag nicht auf einen Teilbereich reduzieren könnte. "Es ist schade, wenn wir gar nichts einreichen." Den Beschlussvorschlag, von einer erneuten Bewerbung abzusehen und die Sanierung abschnittsweise anzugehen, empfand sie als schwammig. "Wie schaffen wir es, dass die Verwaltung wieder handlungsfähig wird, um die wichtigen Anträge für Fördermittel einzureichen?". Die Sanierung sei unbedingt nötig - und dafür wiederum die Zuschüsse. Gürtner erwiderte, es gehe nicht darum, Fördertöpfe zu akquirieren, das technische Bauamt sei überlastet. Kämmerin Michaela Fischer werde sich auch künftig nach Förderprogrammen umsehen.

