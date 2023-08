Kissign

Der Kissinger Jugendtreff ist für viele zur zweiten Heimat geworden

Plus Ratschen statt zocken, kreativ statt allein daheim: Seit der Wiedereröffnung läuft es in der Kissinger Einrichtung gut. Das sind die Pläne für das kommende Schuljahr.

Von Heike John

Kinder und Jugendliche, die in den Sommerferien zu Hause bleiben müssen, dem fällt dann oft die Decke auf den Kopf. Wie gut, dass es mit dem Jugendtreff Saphir auch in Kissing einen Ort gibt, wo sie Freunde treffen können und sie ein offenes Ohr finden. Seit die Einrichtung in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße neben der Paartalhalle mit der KJF, der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg, als Träger im November vergangenen Jahres wieder eröffnete, kommen täglich etwa 30 Kinder und Jugendliche in die Räumlichkeiten, die mit dem neuen, hellen Anstrich sehr einladend wirkt. Mache schauen nur kurz vorbei, um eine Runde Billard zu spielen, andere bleiben den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein.

Chill-Lounge und Zockerraum im Kissinger Jugendtreff

Nach einem mit 50 Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommenen Sommer-Grillfest Ende Juli ist das Saphir auch jetzt in der Ferienzeit für viele Jungen und Mädchen ein beliebter Aufenthaltsort. Mit Chill-Lounge, Zockerraum, Bar, großem Tisch für Spielenachmittage und einem Büro für Einzelgespräche und zum Lernen bietet der Jugendtreff dem Kissinger Nachwuchs viele Möglichkeiten. „Seit hier geöffnet ist, komme ich mindestens zweimal die Woche her“, erzählt der zwölfjährige Kacper, der die Mittelschule am Ort besucht. Oft zieht es ihn gleich nach Unterrichtsschluss in die Einrichtung, wo er auch eine mitgebrachte Pizza aufwärmen kann, seine Freunde trifft und mit den Betreuern alles bequatschen kann, wie er sagt. „Früher war ich viel zuhause und habe gezockt“, erinnert sich Kacper. „Von uns kommt fast die halbe Klasse“, berichtet der gleichaltrige Felix, der auf die Friedberger Realschule geht. „Wir verabreden uns in der WhatsApp-Gruppe“, sagt er und schon meldet der Klingelton auf seinem Handy eine Nachricht. „Bist du schon im JuZ?“, fragt der elfjährige Jonas und ist zehn Minuten später ebenfalls da.

