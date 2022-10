1000 Euro gewonnen: Kissingerin hat bereits genaue Pläne

Tina Nagl aus Kissing errät beim Bilderrätsel unserer Redaktion das Lösungswort "Schildkröte". Mit dem Gewinn hat sie einiges vor.

Tina Nagl ist noch ganz aufgeregt. "Ich hab's so oft schon versucht und endlich habe ich auch einmal Glück gehabt." Die 67-jährige Rentnerin aus Kissing erfuhr am Donnerstag, dass sie beim Bilderrätsel unserer Redaktion mit dem Lösungswort "Schildkröte" richtig gelegen und gewonnen hatte. "1000 Euro - auf einmal halte ich so viel Geld in den Händen", freut sich Tina Nagl. Mit dem Gewinn will sie zusammen mit ihrem Mann eine Freundin in Hamburg besuchen. Ein gemeinsames Essen und vielleicht noch ein bisschen was für mich soll von dem Gewinn auch bezahlt werden. "Aber es steht ja auch Weihnachten vor der Tür und da soll unsere Enkelin Felina ein schönes Geschenk bekommen", verrät die Kissingerin.

Der Ehemann der Kissingerin schickte Küsse durchs Telefon

Am Nachmittag informierte sie sofort per Telefon ihren Mann Johannes, der zusammen mit ehemaligen Arbeitskollegen sich zu einem Rentnertreffen verabredet hatte. "Ich rief ins Handy 'Ich hab gewonnen' und er schickte mir gleich Küsse durchs Telefon zurück", schildert sie. Vom Rest des Geldes will sie noch ein bisschen etwas zurücklegen und sparen. "In diesen Tagen weiß man ja nie, was noch alles auf einen zukommt", sagt Tina Nagl.

Die 67-Jährige will sich von den schlechten Nachrichten und den ständig steigenden Kosten dennoch nicht ihren Optimismus nehmen lassen. "Wir können ohnehin nichts ändern und andauernd trübsinnig sein, das bin ich nicht", sagt sie. Statt teurer Reisen unternehmen sie gerne auch Tagesausflüge, besuchen Freunde und genießen zu zweit den Ruhestand. Endlich komme sie auch dazu, ihr Hobby, das Nähen, auszuprobieren. "Gerade bin ich dabei, für meine einjährige Enkeltochter einen Winteranzug zu nähen", erzählt sie und holt ihr neuestes Nähstück hervor. "Ich bin froh, dass mein Mann und ich und ganz besonders auch unsere kleine Enkeltochter gesund sind", sagt Nagl. Das sei momentan für sie das Wichtigste. Wenn sie nicht gerade unterwegs ist.

