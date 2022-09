Kissing

17.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Kissing

In Kissing kommt es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall. Ein 26-Jähriger wird verletzt. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Dienstagmorgen ist ein 40-jähriger Autofahrer in Kissing unterwegs. Als er abbremst, kommt es zu einem Unfall. Es entsteht hoher Sachschaden an zwei Autos.

Am Dienstag gegen 9.30 Uhr fuhr ein 40-jähriger Alfa-Fahrer auf der Münchner Straße bei Kissing Richtung Norden. Als er verkehrsbedingt abbremste, kam es zum Unfall. Ein hinter ihm fahrender Fordfahrer erkannte die Situation laut Polizei zu spät und fuhr dem Alfa auf. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (AZ)

