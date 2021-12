18-Jähriger aus Kissing vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Die Suche nach dem vermissten 18-Jährigen aus Kissing geht auch am Mittwoch weiter. Er befindet sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand.

Seit der 18-Jährige Nico Slubik aus Kissing am Montag nicht von der Schule nach Hause kam, ist die Polizei auf der Suche nach ihm - doch auch am Mittwoch noch ohne Erfolg. Womöglich befindet sich der Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand, hieß es bei der Fahnungsmitteilung der Polizei, mit der die Ermittler am Dienstag an die Öffentlichkeit gingen.

Der 18-Jährige besucht das Gymnasium in Mering. Auch das nähere Umfeld sowie mögliche Aufenthaltsorte in Kissing und Mering wurden bereits abgesucht. Das Schicksal des 18-Jährigen bewegt viele. Entsprechend wird sein Verschwinden auch in den sozialen Netzwerken stark diskutiert. Die Polizei bittet in dieser Hinsicht jedoch um Zurückhaltung: „Übertreibungen und falsche Gerüchte heizen nur die Spekulationen an und erschweren letztendlich unsere Arbeit“, sagt Siegfried Hartmann vom Polizeipräsidium Nordschwaben.

Seit den Mittagsstunden des Montag, 13.12.2021, ist der 18-Jährige Nico Gunnar Slubik aus Kissing abgängig. Foto: Privat/Polizei Friedberg

Am Mittwochvormittag konnte die Polizei noch keine neuen Informationen berichten. Nico Slubik ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat braune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer dunklen Jacke mit einem breiten, weißen Querstreifen bekleidet, trug eine Cargohose und weiße Sneakers. Er führt vermutlich einen dunklen Rucksack mit sich. Zeugen können sich bei der Polizei in Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 melden. (sev)