2.500 Euro Schaden: 82-Jähriger fährt über Verkehrsinsel

Ein 82-Jähriger fährt am Mittwoch in Kissing über eine Verkehrsinsel und beschädigt dabei ein Verkehrszeichen. Der Schaden ist hoch.

Ein Verkehrszeichen wurden bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Kissing beschädigt. Gegen 10 Uhr bog ein 82-Jähriger mit seinem Pkw aus der Münchner Straße in die Oberländerstraße ab.

Dabei überfuhr er laut Polizei die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein dort befestigtes Verkehrszeichen. Der 82-Jährige wurde nicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. (AZ)