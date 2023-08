20.000 Euro Schaden: Unbekannte zerkratzen Transporter

Zwei Transporter werden in Kissing verkratzt. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Zwischen Sonntag und Dienstag wurden in der Industriestraße in Kissing zwei Transporter beschädigt. An den Fahrzeugen wurden jeweils die Fahrerseite und die Motorhaube verkratzt.

Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die

Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)