2000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

In Kissing sind am Montagmittag bei einem Unfall zwei Autos beschädigt worden. Gegen 12.10 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi die Münchner Straße in Richtung Friedberg. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Ein nachfolgender 26-Jähriger, der mit einem Suzuki unterwegs war, erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf den Audi auf. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 2000 Euro. (AZ)