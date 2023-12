2000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Kissing

Am Donnerstag machte sich ein Unfallverursacher in Kissing aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag wurde zwischen 13.15 und 13.30 Uhr ein grauer Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Grünzweigstraße in Kissing beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass beim Öffnen einer Fahrzeugtür eines neben dem Seat geparkten Autos, die rechte Seitentüre sowie der Seitenschweller beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.Der Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)