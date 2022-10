3000 Euro Schaden: Dieb versucht Fahrzeug aufzubrechen

Ein Unbekannter versucht in der Römerstraße in Kissing ein geparktes Auto aufzubrechen und hinterlässt dabei einen Schaden von rund 3000 Euro.

In der Römerstraße in Kissing versuchte ein Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein geparktes Auto aufzubrechen. Der Versuch, die Schiebetür aufzuhebeln, gelang ihm nicht. Allerdings hinterließ der Täter einen Sachschaden von rund 3000 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 0821/323-1710. (AZ)