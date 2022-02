45 Jahre Gemeinde Kissing: Geschäftsleiter Hubert Geiger geht in Ruhestand

Plus Nach fast fünf Jahrzehnten bei der Gemeinde verabschiedet sich Kissings Geschäftsleiter Hubert Geiger aus dem Dienst. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Leere Grundstücke, die sich füllten, unzählige Vorhaben, ein wachsendes Kissing: Hubert Geiger begleitete die Gemeinde fast fünf Jahrzehnte lang, seit 1996 als Geschäftsleiter. Nun verabschiedete sich der Friedberger aus dem aktiven Dienst. Wie er auf die Zeit in Kissing zurückblickt - und warum er sich auch erleichtert fühlt.