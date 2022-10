Kissing

50 Jahre Tennis: So veränderte ein Trio den Verein in Kissing

Plus Der Tennisverein in Kissing hat einen Aufschwung erlebt und wächst weiter – nachdem er vor einigen Jahren in einer Krise steckte. Die drei Vorsitzenden haben einiges geändert.

Von Anna Katharina Schmid

Wie lassen sich Menschen für einen Verein begeistern? Mit dieser Frage haben sich die drei Männer an der Spitze des Kissinger Tennisclubs intensiv beschäftigt. Seit fünf Jahren führen sie den Verein gemeinsam, der damals an einem Tiefpunkt stand. Wenige Mitglieder, wenige Angebote – und die schwierige Suche nach einem Vorstand: "Wir haben uns dann zu dritt zusammengerauft", sagt Harald Rinderhagen, der dem TCK seit über 15 Jahren vorsteht. Er sitzt mit seinen Kollegen Hans Bley und Wolfgang Nebauer auf der Terrasse des Tennisheims. An dem milden Abend sind die Plätze belegt, Sportlerinnen und Sportler spielen im Doppel, Kinder üben, den Tennisball gerade über ihre Köpfe zu werfen. Heuer feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen: von den Anfängen als elitärer Club, mit Höhen und Tiefen – bis zum großen Aufschwung.

