69-Jähriger stirbt beim Baden im Weitmannsee

Trotz Großeinsatz der Rettungskräfte in Kissing kann der Mann nicht wiederbelebt werden.

Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr am Weitmannsee in Kissing ereignet. Trotz eines Großeinsatzes von Polizei, Rettungsdienst und DLRG konnte ein 69-Jähriger nur noch tot geborgen werden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seiner Ehefrau am See. Er ging allein ins Wasser, während die Frau am Ufer zurückblieb. Als er nach 30 Minuten noch nicht zurückgekehrt war, alarmierte die Frau die Rettungskräfte, die mit Booten und Drohnen nach dem Vermissten suchten. Auch Taucher waren vor Ort, allerdings konnte der Mann nur noch leblos aufgefunden werden. Alle Wiederbelebungsversuche blieben laut Polizei aber erfolglos.

Rettungseinsatz auch am Friedberger See

Auch am Friedberger See gab es am Sonntagnachmittag einen Einsatz der Rettungskräfte, der jedoch glimpflich ausging. Erst Ende Juni wären dort beinahe zwei junge Männer dort ertrunken, weil einer von ihnen erschöpft war und nicht richtig schwimmen konnte. Sein Begleiter versuchte daraufhin zu helfen – und geriet selbst in Not. Die wasserwacht brachte sie gerade noch rechtzeitig ans Ufer. (AZ)