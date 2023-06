7000 Euro Schaden: Kradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Eine Autofahrerin übersieht in Kissing einen Kradfahrer. Der Mann stürzt und wird verletzt. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Der Schaden ist hoch.

Zu einem Unfall kam es am Dienstagmorgen in Kissing um 7.40 Uhr. Auf der Einmündung Kalkofenstraße/Werkstraße stießen ein Krad und ein Auto zusammen. Die Fahrerin eines Opel Meriva wollte von der Werkstraße in die Kalkofenstraße einbiegen.

Hierbei übersah sie laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, der auf der Kalkofenstraße fuhr. Der Kradfahrer stürzte aufgrund einer Vollbremsung und rutschte anschließend in den Opel Meriva. Der Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt, er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)