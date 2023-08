Absperrung an der B2 missachtet: Jetzt ist der Führerschein weg

Weil sie die Straßensperrung in Kissing ignorierten, bekamen zwei Autofahrer am Samstag mächtig Ärger mit der Polizei.

Der 42-jährige Pkw-Fahrer aus Königsbrunn und eine 45-Jährige aus Kissing waren am Samstagabend durch die Absperrung an der B2 zwischen Friedberg und Kissing gefahren. Daraufhin kontrollierten sie Polizeikräfte. Die Führerscheine des 42-Jährigen und der 45-Jährigen wurden an Ort und Stelle noch sichergestellt. Nicht weil beide die Absperrung missachtet, sondern weil er mit rund 1,7 Promille und sie mit rund 1,9 Promille ihre Fahrzeuge führten. (AZ)