Althegnenbergs Abwasser soll zentral angeschlossen werden

Plus Kissing genehmigte den Anschluss Althegnenbergs an den Abwasserzweckverband "Obere Paar". Das Projekt hat Vorteile - aber andere Gemeinden müssen noch zustimmen.

Wegen wasserrechtlicher Auflagen will die Gemeinde Althegnenberg sein Schmutzwasser an den Abwasserzweckverband "Obere Paar" (AWOP) ableiten. Kissing stimmte dem zu, der Anschluss bietet viele Vorteile für die Umwelt. Andere Gemeinden müssen aber erst noch darüber beraten.